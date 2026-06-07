Шахзода Мухаммедова показала свой роскошный особняк в Кибрае

·233·Культура
Шахзода Мухаммедова показала свой роскошный особняк в Кибрае

Отправляемся в путешествие по просторному и роскошному двору Шахзоды Мухаммедовой, расположенному в Кибрае. Это место привлекает внимание своим современным видом и уютной атмосферой.

Во дворе созданы все условия высокого уровня: просторная территория и ухоженные сады дарят тепло и спокойствие. Каждый уголок тщательно украшен и гармонично сочетается с современным дизайном.

Этот роскошный особняк в Кибрае служит удобным местом не только для отдыха, но и для душевного времяпрепровождения с близкими. Царящие здесь тишина и природная обстановка доставляют особое удовольствие.

Во время экскурсии каждая деталь этого места, его внутренний и внешний вид, привлекли внимание поклонников. Оно выделяется своим уникальным стилем и современным оснащением.

Шахзода МухаммедоваКибрай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Гулинур переехала в новую квартиру своей мечтыГулинур переехала в новую квартиру своей мечтыСегодня, 07:11Один из удивительных обычаев Юлдуз Усмановой, о которых мало кто знаетОдин из удивительных обычаев Юлдуз Усмановой, о которых мало кто знаетСегодня, 19:26«Вернули, сказав, что ребенок все равно умрет» — слезные воспоминания Бахоры Арслановой«Вернули, сказав, что ребенок все равно умрет» — слезные воспоминания Бахоры АрслановойСегодня, 19:16Бобур Мансуров отправился в романтическое путешествие с женойБобур Мансуров отправился в романтическое путешествие с женойВчера, 16:35Ушел из жизни Герой Узбекистана Ибрагим Гафуров — большая потеря для нашей литературыУшел из жизни Герой Узбекистана Ибрагим Гафуров — большая потеря для нашей литературыВчера, 15:30Выступление Хосилы Рахимовой на тему насилия над детьми привлекло внимание в соцсетях! (видео)Выступление Хосилы Рахимовой на тему насилия над детьми привлекло внимание в соцсетях! (видео)Вчера, 13:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Озода Нурсаидова «взорвала» сеть треком «То‘йлар муборак» — клип быстро стал популярным (видео)
Озода Нурсаидова «взорвала» сеть треком «То‘йлар муборак» — клип быстро стал популярным (видео)
Жених, дарящий деньги певице Каниза, стал предметом обсуждения в сети (видео)
Жених, дарящий деньги певице Каниза, стал предметом обсуждения в сети (видео)
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Муниса Ризаева решила кардинально изменить свой имидж (видео)
Муниса Ризаева решила кардинально изменить свой имидж (видео)