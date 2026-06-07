Выступление на свадьбе: Муниса Ризаева удивила поклонников
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Заслуженная артистка Узбекистана Муниса Ризаева завоевывает любовь поклонников своим творчеством не только на больших сценах, но и в народе.
Видеоролики с выступлениями певицы на различных свадьбах и торжественных мероприятиях широко распространяются в социальных сетях. Поклонники высоко оценивают её искренность, сценическую культуру и мощный голос.
В распространяемых в социальных сетях клипах также отражены уважение артистки к поклонникам и её искреннее общение с народом. Поэтому многие пользователи оставляют положительные комментарии к этим видео.
Искренние выступления артистки в народе продолжают привлекать внимание поклонников.
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