Хосила Рахимова на концерте получила неожиданное признание!

·10·Культура
Хосила Рахимова на концерте получила неожиданное признание!

Признание, прозвучавшее во время долгожданной концертной программы певицы Хосилы Рахимовой, привлекло внимание зрителей. Турецкий гость, посетивший мероприятие, тепло отозвался об артистке и высоко оценил её творчество.

«Вам уже давно должны были присвоить звание Народной артистки», — слова гостя были встречены бурными аплодисментами зрителей, сидевших в зале.

Как известно, Хосила Рахимова вернулась на большую сцену после 10-летнего перерыва и встречается со своими поклонниками. В ходе концертной программы певица дарит зрителям приподнятое настроение новыми песнями, яркими сценическими образами и самобытными выступлениями.

Это признание также активно обсуждается в социальных сетях. Многие поклонники разделяют мнение турецкого гостя, признавая заслуги певицы в искусстве и её многолетний труд.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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