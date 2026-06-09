Хосила Рахимова на концерте получила неожиданное признание!

Признание, прозвучавшее во время долгожданной концертной программы певицы Хосилы Рахимовой, привлекло внимание зрителей. Турецкий гость, посетивший мероприятие, тепло отозвался об артистке и высоко оценил её творчество.

«Вам уже давно должны были присвоить звание Народной артистки», — слова гостя были встречены бурными аплодисментами зрителей, сидевших в зале.

Как известно, Хосила Рахимова вернулась на большую сцену после 10-летнего перерыва и встречается со своими поклонниками. В ходе концертной программы певица дарит зрителям приподнятое настроение новыми песнями, яркими сценическими образами и самобытными выступлениями.

Это признание также активно обсуждается в социальных сетях. Многие поклонники разделяют мнение турецкого гостя, признавая заслуги певицы в искусстве и её многолетний труд.