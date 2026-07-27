Криштиану Роналду снялся в сериале: в какой роли он появится?

Криштиану Роналду берется за один из самых неожиданных проектов вне футбольного поля. Нападающий «Аль-Насра» станет исполнительным продюсером нового драматического сериала о больших деньгах, агентах и сложных взаимоотношениях в британском футболе.

41-летний португальский звездный игрок не останется только за кадром. Ожидается, что он сам появится в сериале, а легенда «Арсенала» Тьерри Анри примет специальное участие в проекте.

Как называется сериал?

Новый проект получил название «Day 1s». Его сюжет разворачивается вокруг британского профессионального футбола и деятельности футбольных агентов.

В центре сюжета находится влиятельный, но вымышленный футбольный агент по имени Стэнли Далтон. Он работает в сложной среде, где пересекаются интересы клубов, игроков и огромные финансовые средства.

Главную роль исполнит Дэмиэн Льюис, известный по следующим популярным сериалам:

«Родина» — Homeland;

«Миллиарды» — Billions;

«Братья по оружию» — Band of Brothers.

В некоторых сообщениях персонаж описывается как «мошенник-агент». Однако первоисточник представил его преимущественно как высококлассного футбольного агента, без точных деталей о преступной деятельности героя.

Роналду и сам появится в кадре

По данным The Sun, Криштиану Роналду не только выполняет функции исполнительного продюсера сериала, но и примет участие в некоторых его сценах.

Пока не уточняется, будет ли он:

играть самого себя;

исполнять роль вымышленного персонажа;

или появится в коротком специальном эпизоде.

Это может стать первым крупным участием Роналду в телевизионном проекте по сценарию, помимо рекламных роликов и видеоигр.

Роналду теперь старается рассказывать не только о голах и рекордах, но и о том, что происходит за кулисами футбола.

В каких именно эпизодах появится футболист и насколько масштабной будет его роль, пока не разглашается.

Тьерри Анри также присоединится к сериалу

Ожидается, что в проекте также примет участие бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри.

Идею сериала разработал реальный агент Анри — Даррен Дин. Он также является одним из исполнительных продюсеров проекта. Благодаря этому в сюжете могут быть использованы реальные переживания и опыт, близкие к миру футбольных агентов.

Помимо Анри, в числе актеров и участников сериала упоминаются:

британский рэпер Dave;

начинающая актриса Карлотта Банат.

Однако их персонажи и роли в сюжете пока не раскрываются.

Где начались съемки?

Практическая работа над сериалом уже стартовала. Дэмиэн Льюис и другие участники проекта были замечены на стадионе клуба «Барнет» на северо-западе Лондона.

Речь идет о домашней арене «Барнета» — The Hive Stadium. Сообщается, что на стадионе был отснят ряд сцен, отражающих атмосферу британского футбола.

«Барнет» выступает в низших профессиональных лигах Англии. Поэтому эта арена могла быть выбрана для того, чтобы показать не глянцевую сцену Премьер-лиги, а повседневную и реальную обстановку британского футбола.

Это не комедия, но комичные сцены тоже будут

Источники описывают сериал в первую очередь как проект в жанре драмы. Ожидается, что в нем будут показаны отношения игроков и агентов, крупные переговоры, личные конфликты и закрытые стороны футбольного бизнеса.

При этом сериал не будет полностью выдержан в сугубо серьезном ключе. В сюжет будут добавлены и некоторые комедийные элементы.

Как подчеркивает источник, это:

не ситком вроде «Теда Лассо»;

в основном серьезная драма;

но проект, в котором присутствуют юмор и легкие сцены.

Студия, созданная Роналду и Мэттью Воном

Сериал «Day 1s» выпускается студией UR•Marv Studios. Эту студию основали Роналду и британский режиссер и продюсер Мэттью Вон.

Вон известен по таким популярным фильмам, как:

«Kingsman»;

«Пипец» («Kick-Ass»);

«Люди Икс: Первый класс».

Роналду и Вон объявили о создании новой независимой студии в 2025 году. Партнеры тогда сообщили, что уже профинансировали и сняли два фильма, а третий проект находится в разработке.

«Day 1s» может стать одним из первых крупных проектов UR•Marv Studios в формате сериала.

Будут ли стриминговые платформы бороться за сериал?

Источник в The Sun сообщил, что проект может вызвать интерес у таких платформ, как Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV или других сервисов.

Это может быть обусловлено следующими факторами:

огромная глобальная аудитория Роналду;

актерский авторитет Дэмиэна Льюиса;

опыт Мэттью Вона в киноиндустрии;

участие таких известных футболистов, как Тьерри Анри;

международный интерес к британскому футболу.

Тем не менее, пока официально не объявлено, какой именно телеканал или стриминговый сервис приобрел сериал. Дата выхода, количество эпизодов и платформа для показа также остаются неизвестными. Мнение о том, что «между платформами развернется борьба», пока является лишь предположением инсайдера.

Готовится ли Роналду к жизни после футбола?

Роналду по-прежнему выступает в качестве профессионального игрока за «Аль-Наср». Однако в последние годы он активно расширяет свой бизнес и медиапроекты вне футбола.

Создание киностудии и переход к роли продюсера сериала могут стать новым направлением для его деятельности по окончании спортивной карьеры.

Тем не менее, это не значит, что Роналду покинет футбол в ближайшее время. На данный момент сериал является медиaproектом, который он совмещает со своей спортивной карьерой.

Главный вывод

Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала «Day 1s» о закулисье британского футбола и примет участие в некоторых его сценах.

Дэмиэн Льюис исполнит роль вымышленного футбольного агента Стэнли Далтона. К проекту также привязаны Тьерри Анри, рэпер Dave и Карлотта Банат.

Хотя съемки уже начались, дата выхода сериала и площадка для его показа пока не объявлены.

Одно можно сказать точно: Роналду планирует остаться не просто героем футбольной истории, но и превратиться в одного из тех, кто создает истории за ее пределами.