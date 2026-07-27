Криштиану Роналду снялся в сериале: в какой роли он появится?

·58·Культура
Криштиану Роналду снялся в сериале: в какой роли он появится?

Криштиану Роналду берется за один из самых неожиданных проектов вне футбольного поля. Нападающий «Аль-Насра» станет исполнительным продюсером нового драматического сериала о больших деньгах, агентах и сложных взаимоотношениях в британском футболе.

41-летний португальский звездный игрок не останется только за кадром. Ожидается, что он сам появится в сериале, а легенда «Арсенала» Тьерри Анри примет специальное участие в проекте.

Как называется сериал?

Новый проект получил название «Day 1s». Его сюжет разворачивается вокруг британского профессионального футбола и деятельности футбольных агентов.

В центре сюжета находится влиятельный, но вымышленный футбольный агент по имени Стэнли Далтон. Он работает в сложной среде, где пересекаются интересы клубов, игроков и огромные финансовые средства.

Главную роль исполнит Дэмиэн Льюис, известный по следующим популярным сериалам:

  • «Родина» — Homeland;

  • «Миллиарды» — Billions;

  • «Братья по оружию» — Band of Brothers.

В некоторых сообщениях персонаж описывается как «мошенник-агент». Однако первоисточник представил его преимущественно как высококлассного футбольного агента, без точных деталей о преступной деятельности героя.

Роналду и сам появится в кадре

По данным The Sun, Криштиану Роналду не только выполняет функции исполнительного продюсера сериала, но и примет участие в некоторых его сценах.

Пока не уточняется, будет ли он:

  • играть самого себя;

  • исполнять роль вымышленного персонажа;

  • или появится в коротком специальном эпизоде.

Это может стать первым крупным участием Роналду в телевизионном проекте по сценарию, помимо рекламных роликов и видеоигр.

Роналду теперь старается рассказывать не только о голах и рекордах, но и о том, что происходит за кулисами футбола.

В каких именно эпизодах появится футболист и насколько масштабной будет его роль, пока не разглашается.

Тьерри Анри также присоединится к сериалу

Ожидается, что в проекте также примет участие бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри.

Идею сериала разработал реальный агент Анри — Даррен Дин. Он также является одним из исполнительных продюсеров проекта. Благодаря этому в сюжете могут быть использованы реальные переживания и опыт, близкие к миру футбольных агентов.

Помимо Анри, в числе актеров и участников сериала упоминаются:

  • британский рэпер Dave;

  • начинающая актриса Карлотта Банат.

Однако их персонажи и роли в сюжете пока не раскрываются.

Где начались съемки?

Практическая работа над сериалом уже стартовала. Дэмиэн Льюис и другие участники проекта были замечены на стадионе клуба «Барнет» на северо-западе Лондона.

Речь идет о домашней арене «Барнета» — The Hive Stadium. Сообщается, что на стадионе был отснят ряд сцен, отражающих атмосферу британского футбола.

«Барнет» выступает в низших профессиональных лигах Англии. Поэтому эта арена могла быть выбрана для того, чтобы показать не глянцевую сцену Премьер-лиги, а повседневную и реальную обстановку британского футбола.

Это не комедия, но комичные сцены тоже будут

Источники описывают сериал в первую очередь как проект в жанре драмы. Ожидается, что в нем будут показаны отношения игроков и агентов, крупные переговоры, личные конфликты и закрытые стороны футбольного бизнеса.

При этом сериал не будет полностью выдержан в сугубо серьезном ключе. В сюжет будут добавлены и некоторые комедийные элементы.

Как подчеркивает источник, это:

  • не ситком вроде «Теда Лассо»;

  • в основном серьезная драма;

  • но проект, в котором присутствуют юмор и легкие сцены.

Студия, созданная Роналду и Мэттью Воном

Сериал «Day 1s» выпускается студией UR•Marv Studios. Эту студию основали Роналду и британский режиссер и продюсер Мэттью Вон.

Вон известен по таким популярным фильмам, как:

  • «Kingsman»;

  • «Пипец» («Kick-Ass»);

  • «Люди Икс: Первый класс».

Роналду и Вон объявили о создании новой независимой студии в 2025 году. Партнеры тогда сообщили, что уже профинансировали и сняли два фильма, а третий проект находится в разработке.

«Day 1s» может стать одним из первых крупных проектов UR•Marv Studios в формате сериала.

Будут ли стриминговые платформы бороться за сериал?

Источник в The Sun сообщил, что проект может вызвать интерес у таких платформ, как Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV или других сервисов.

Это может быть обусловлено следующими факторами:

  • огромная глобальная аудитория Роналду;

  • актерский авторитет Дэмиэна Льюиса;

  • опыт Мэттью Вона в киноиндустрии;

  • участие таких известных футболистов, как Тьерри Анри;

  • международный интерес к британскому футболу.

Тем не менее, пока официально не объявлено, какой именно телеканал или стриминговый сервис приобрел сериал. Дата выхода, количество эпизодов и платформа для показа также остаются неизвестными. Мнение о том, что «между платформами развернется борьба», пока является лишь предположением инсайдера.

Готовится ли Роналду к жизни после футбола?

Роналду по-прежнему выступает в качестве профессионального игрока за «Аль-Наср». Однако в последние годы он активно расширяет свой бизнес и медиапроекты вне футбола.

Создание киностудии и переход к роли продюсера сериала могут стать новым направлением для его деятельности по окончании спортивной карьеры.

Тем не менее, это не значит, что Роналду покинет футбол в ближайшее время. На данный момент сериал является медиaproектом, который он совмещает со своей спортивной карьерой.

Главный вывод

Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала «Day 1s» о закулисье британского футбола и примет участие в некоторых его сценах.

Дэмиэн Льюис исполнит роль вымышленного футбольного агента Стэнли Далтона. К проекту также привязаны Тьерри Анри, рэпер Dave и Карлотта Банат.

Хотя съемки уже начались, дата выхода сериала и площадка для его показа пока не объявлены.

Одно можно сказать точно: Роналду планирует остаться не просто героем футбольной истории, но и превратиться в одного из тех, кто создает истории за ее пределами.

Криштиану РоналдуАль-НасрАрсеналТьерри АнриДэмиэн Льюис
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Появились яркие кадры с дня рождения Индиры Мифтаховой (видео)Появились яркие кадры с дня рождения Индиры Мифтаховой (видео)Вчера, 22:46Айсанем Юсупова представила поклонникам новую песню (аудио)Айсанем Юсупова представила поклонникам новую песню (аудио)Вчера, 21:20Звезда сериала «Мендирман Джалолиддин» Жахонгир Абдумаликов впервые стал отцомЗвезда сериала «Мендирман Джалолиддин» Жахонгир Абдумаликов впервые стал отцомВчера, 15:56Мусульмон Юнусов и его супруга дали открытые ответы на забавные и интересные вопросы (видео)Мусульмон Юнусов и его супруга дали открытые ответы на забавные и интересные вопросы (видео)Вчера, 15:54Зебо Рахимова рассказала, что потратила на путешествия 70 тысяч долларовЗебо Рахимова рассказала, что потратила на путешествия 70 тысяч долларовВчера, 14:48Мадина Тожибоева и ее сын Миран встречены торжественно (видео)Мадина Тожибоева и ее сын Миран встречены торжественно (видео)Вчера, 13:45
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы