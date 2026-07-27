Появились яркие кадры с дня рождения Индиры Мифтаховой (видео)

·51·Культура
Появились яркие кадры с дня рождения Индиры Мифтаховой (видео)

В социальных сетях широко разошлись видеоролики с дня рождения комика Индиры Мифтаховой, который прошел вчера, 26 июля.

Судя по видео, праздничный вечер прошел в приподнятом настроении и искренней обстановке. Поздравить Индиру Мифтахову собрались ее близкие, друзья и многие коллеги по творческому цеху.

Посетившие праздничный вечер певцы Рухшона, Шароф Мукимов и Отабек Мадрахимов выступили перед гостями, добавив мероприятию еще больше атмосферности. На кадрах запечатлено, как под звуки зажигательных и веселых песен гости танцевали и наслаждались праздничным настроением.

Эти кадры, распространившиеся в соцсетях, были тепло встречены поклонниками. В комментариях пользователи поздравляют Индиру Мифтахову с днем рождения, желая ей творческих успехов и новых достижений.

Индира МифтаховаРухшонаШароф МукимовОтабек Мадрахимов
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