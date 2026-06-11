Раскрыт неожиданный жизненный путь Шоиры Мирсадыковой (видео)

·84·Культура
Раскрыт неожиданный жизненный путь Шоиры Мирсадыковой (видео)

В одном из своих интервью Шоира Мирсадыкова искренне рассказала о жизненном пути, который она прошла до того, как пришла в профессию телеведущей.

По ее словам, изначально родители были против того, чтобы она стала журналистом или ведущей. По этой причине Шоире приходилось пробовать себя в разных профессиях.

«Мои родители были против того, чтобы я стала журналистом. Они направляли меня в разные сферы. Я была ученицей швеи, кондитера и даже парикмахера», — говорит она.

Шоира также вспомнила интересные случаи из студенческих лет. Она с улыбкой рассказала, как готовилась к экзаменам по высшей математике, используя необычный метод с помощью своего преподавателя.

Она также отметила, что ездила в Турцию, привозила и продавала различные товары, работала в двух банках, Торгово-промышленной палате, а также в Президентской академии «Камолот».

«Когда-то я думала, что полученные знания мне совсем не пригодятся в карьере ведущей. Но сегодня я понимаю — именно этот опыт очень помогает мне», — говорит Шоира.

По ее мнению, благодаря опыту, полученному в разных сферах, она сегодня может свободно общаться с представителями самых разных профессий и хорошо их понимать.

«Сейчас развивается мой личный бренд. Если раньше я общалась только с артистами, то теперь могу свободно беседовать с представителями разных отраслей. Благодаря моему опыту они не могут меня обмануть», — с улыбкой добавляет она.

Жизненный путь Шоиры показывает, что каждый опыт — это важный фундамент для будущего успеха.

Шоира МирсадыковаИнтервьюКарьераУспехТелевидение
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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