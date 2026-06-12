«Я женюсь на враче, как того хотела мама» — Шахзод Султонов

Шахзод Султонов оказался в центре внимания поклонников из-за новостей о своей личной жизни. Его слова о предстоящей свадьбе активно обсуждаются в социальных сетях.

По словам певца: «Мама всегда мечтала, чтобы моя невестка была врачом». Шахзод отметил, что его будущая супруга работает в медицинской сфере и ставит на первое место верность семейным ценностям и уважение.

«Узнав, что она не интересуется Instagram, я подумал: «Это девушка для меня». Затем я был удивлен тем, что она предпочитает простоту и не увлечена миром интернета. Вопрос «Неужели такие девушки еще существуют?» возник сам собой».