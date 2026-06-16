Ушла из жизни заслуженная артистка Хадия Юсупова в возрасте 88 лет

Культура и искусство макома Узбекистана понесли тяжелую утрату. Заслуженная артистка Узбекистана, профессор, известная исполнительница макома и наставница Хадия Юсупова скончалась в возрасте 88 лет.

Об этой печальной новости сообщил Центр национального искусства макома Узбекистана. Смерть артистки, внесшей неоценимый вклад в развитие национальной музыки и классического вокального искусства на протяжении многих лет, глубоко опечалила её поклонников и учеников.

Хадия Юсупова родилась в сентябре 1938 года в городе Наманган. С детства она полюбила искусство и начала петь в очень раннем возрасте. Благодаря своему таланту она в короткие сроки завоевала внимание широкой общественности.

В 1956 году артистка стала победителем международного молодежного фестиваля в Москве, после чего начала свою деятельность в Государственной филармонии Узбекистана. Также она творила в ансамбле при радио Узбекистана вместе с известными артистами своего времени.

С 1958 года она работала в составе ансамбля «Маком» под руководством знаменитого композитора, академика Юнуса Раджаби, с высоким мастерством исполняя уникальные образцы национального искусства макома. Многие классические песни в её исполнении стали неотъемлемой частью музыкального наследия страны.