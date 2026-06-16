Ушла из жизни заслуженная артистка Хадия Юсупова в возрасте 88 лет

·40·Культура
Ушла из жизни заслуженная артистка Хадия Юсупова в возрасте 88 лет

Культура и искусство макома Узбекистана понесли тяжелую утрату. Заслуженная артистка Узбекистана, профессор, известная исполнительница макома и наставница Хадия Юсупова скончалась в возрасте 88 лет.

Об этой печальной новости сообщил Центр национального искусства макома Узбекистана. Смерть артистки, внесшей неоценимый вклад в развитие национальной музыки и классического вокального искусства на протяжении многих лет, глубоко опечалила её поклонников и учеников.

Хадия Юсупова родилась в сентябре 1938 года в городе Наманган. С детства она полюбила искусство и начала петь в очень раннем возрасте. Благодаря своему таланту она в короткие сроки завоевала внимание широкой общественности.

В 1956 году артистка стала победителем международного молодежного фестиваля в Москве, после чего начала свою деятельность в Государственной филармонии Узбекистана. Также она творила в ансамбле при радио Узбекистана вместе с известными артистами своего времени.

С 1958 года она работала в составе ансамбля «Маком» под руководством знаменитого композитора, академика Юнуса Раджаби, с высоким мастерством исполняя уникальные образцы национального искусства макома. Многие классические песни в её исполнении стали неотъемлемой частью музыкального наследия страны.

Хадия ЮсуповаУзбекистанНаманганЮнус РаджабиМосква
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Улугбек Кадиров в центре внимания соцсетей с новой песней «Хонимей»Улугбек Кадиров в центре внимания соцсетей с новой песней «Хонимей»Сегодня, 11:59Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)Сегодня, 11:11Радостная новость от Ширин Зайтовой: певица стала мамой во второй раз (видео)Радостная новость от Ширин Зайтовой: певица стала мамой во второй раз (видео)Сегодня, 11:00Йигитали Мамажонов в 36 лет: искреннее поздравление от супругиЙигитали Мамажонов в 36 лет: искреннее поздравление от супругиСегодня, 10:27Юлдуз Усмонова открыто высказалась о льготах для деятелей искусстваЮлдуз Усмонова открыто высказалась о льготах для деятелей искусстваСегодня, 10:13Актриса, сыгравшая свекровь, не будучи ею в жизни, рассказала неожиданную правдуАктриса, сыгравшая свекровь, не будучи ею в жизни, рассказала неожиданную правдуСегодня, 09:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой