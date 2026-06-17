Невеста и жених подарили цветы матерям (видео)

Кадры со свадебной церемонии актера Шахзода Султонова вызывают большой интерес в социальных сетях. В особенности внимание многих привлекла одна из трогательных традиций с участием невесты и жениха.

В ходе церемонии Шахзод Султонов и его супруга вручили цветы матерям, которые являются самыми дорогими людьми для обеих семей.

Эти моменты, прошедшие в искренней атмосфере, были тепло встречены гостями. Церемония, выразившая уважение и внимание к матерям, стала одним из самых эмоциональных моментов свадьбы.