Невеста и жених подарили цветы матерям (видео)

·129·Культура
Невеста и жених подарили цветы матерям (видео)

Кадры со свадебной церемонии актера Шахзода Султонова вызывают большой интерес в социальных сетях. В особенности внимание многих привлекла одна из трогательных традиций с участием невесты и жениха.

В ходе церемонии Шахзод Султонов и его супруга вручили цветы матерям, которые являются самыми дорогими людьми для обеих семей.

Эти моменты, прошедшие в искренней атмосфере, были тепло встречены гостями. Церемония, выразившая уважение и внимание к матерям, стала одним из самых эмоциональных моментов свадьбы.

Шахзод Султонов
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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