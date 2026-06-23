«История игрушек 5» обновляет кассовые рекорды

·0·Культура
«История игрушек 5» обновляет кассовые рекорды

Мультфильм «История игрушек 5» уже в первые выходные показал результаты даже выше ожидаемых. Картина собрала 160 миллионов долларов в США и 312 миллионов долларов по всему миру, добившись самого успешного старта в истории знаменитой франшизы.

Мультфильм вызвал огромный интерес с первых показов. Предпремьерные показы принесли 17,5 миллионов долларов, что стало одним из самых мощных стартов этого года.

Интересно, что этот результат превзошел даже рекорд фильма «Майкл». Тот фильм сумел собрать 12,6 миллионов долларов на первых показах.

По мнению экспертов, важную роль в таком большом успехе мультфильма сыграли многолетняя популярность франшизы, доверие зрителей и интерес к новому сюжету.

Ожидается, что «История игрушек 5» сохранит лидерство в прокате в ближайшие недели и может обновить новые рекорды.

История игрушек 5СШАМайкл
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