Фильм, который едва не обанкротил Голливуд — «Клеопатра»

Фильм «Клеопатра», снятый в 1963 году, считается одним из самых известных и дорогих проектов в истории Голливуда. Хотя изначально на фильм планировалось выделить около 2 миллионов долларов, к завершению съемок расходы достигли 44 миллионов долларов.

Этому способствовало несколько факторов. В частности, легендарная Элизабет Тейлор, исполнившая роль царицы Клеопатры, получила гонорар в 1 миллион долларов, что было рекордом для того времени. Таким образом, она стала первой актрисой в истории Голливуда, получившей столь крупную сумму.

Кроме того, огромные декорации, возведенные в Риме с нуля, многократные пересъемки и проблемы в производстве привели к резкому увеличению бюджета фильма.

В результате проект поставил студию 20т Кентурй Фокс в тяжелое финансовое положение. Чтобы выжить, компания была вынуждена продать часть принадлежавших ей земельных участков.

Позже студии удалось выйти из кризиса благодаря другим успешным фильмам. Тем не менее, «Клеопатра» до сих пор помнится как один из самых рискованных и спорных кинопроектов в истории Голливуда.