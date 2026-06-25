Звезда «Просто Марии» стала почетным гостем в Сочи

·60·Культура
Звезда «Просто Марии» стала почетным гостем в Сочи

Легендарная мексиканская актриса Виктория Руффо, завоевавшая любовь миллионов зрителей в 90-е годы благодаря сериалу «Просто Мария», посетила российский город Сочи.

Знаменитая актриса была принята как один из самых заметных и почетных гостей ИИИ Международного фестиваля «Евразия-Кинофест», который проходит в эти дни. Ее участие в фестивале привлекло внимание многих киноманов и журналистов.

На торжественной церемонии открытия кинофестиваля Виктории Руффо была вручена специальная награда за огромный вклад в развитие мирового кинематографа, а также за многолетнюю творческую деятельность.

Актриса обрела огромную популярность в странах СНГ, особенно благодаря роли в сериале «Просто Мария», и, несмотря на прошедшие годы, ее поклонники остаются верными ей до сих пор. Гости фестиваля с овациями встретили легендарную звезду, будучи рады возможности пообщаться с ней и сфотографироваться.

Виктория РуффоПросто МарияСочиЕвразия-КинофестМексиканское Кино
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