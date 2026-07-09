Вышел трейлер третьей «Дюны»: Полу Атрейдесу предстоит самое суровое испытание

·18·Культура
Вышел трейлер третьей «Дюны»: Полу Атрейдесу предстоит самое суровое испытание

Компания Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер фильма «Дюна: Часть третья». В ролике показаны Пол Атрейдес, Чани, Дункан Айдахо, Стилгар, Ирулан Коррино, Алия Атрейдес и другие ключевые персонажи.

Третья часть снимается по мотивам романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». На этот раз события разворачиваются вокруг судьбы не только Арракиса, но и всей галактики.

Пол Атрейдес проходит испытание в роли императора

Действие фильма происходит спустя почти 20 лет после того, как Пол Атрейдес захватил власть в Империуме.

Теперь он предстает не просто как лидер, а как жестокий император, чье правление привело к священной войне по всей галактике. В новой части Полу предстоит столкнуться с тяжелыми последствиями своего правления.

Показан масштабный заговор против него

В центре сюжета — масштабный заговор, который готовится против Пола Атрейдеса.

Против него выступают Бене Гессерит, Тлейлаксу, Космическая гильдия и другие силы. Даже среди его близких появляются тени недоверия и предательства.

Линия с Чани станет одной из ключевых

Согласно официальному описанию, Пол живет иллюзиями о крахе империи, возвращении союзников из прошлого и попытках вернуть утраченную любовь.

События, связанные с Чани, становятся одной из центральных точек большого заговора. Ожидается, что третья часть усилит не только политическое противостояние, но и личную драму.

Основные актеры вернулись к своим ролям

Режиссером фильма вновь выступил Дени Вильнёв.

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и Аня Тейлор-Джой.

Сообщается, что к актерскому составу присоединились Роберт Паттинсон и Исаак де Банколе.

Известна дата премьеры

Премьера фильма «Дюна: Часть третья» запланирована на 18 декабря 2026 года.

По имеющимся данным, хронометраж фильма составит 2 часа 20 минут, что сделает его самой короткой частью серии.

«Дюна» повлияла на график других крупных релизов

Сообщается, что из-за премьеры третьей «Дюны» была перенесена дата выхода фильма «Джуманджи 3».

Также ходят слухи, что может измениться дата премьеры кинокомикса «Мстители: Судный день», так как пока его выход запланирован на один день с третьей частью «Дюны».

Ожидается, что «Дюна: Часть третья» раскроет самый мрачный этап правления Пола Атрейдеса — теперь вопрос лишь в одном: сохранит ли император свою власть или заговор вокруг него навсегда изменит галактику?

Warner Bros.Пол АтрейдесДюнаДени ВильнёвТимоти Шаламе
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Интрига «Эмми» началась: один сериал претендует на 25 номинацийИнтрига «Эмми» началась: один сериал претендует на 25 номинацийСегодня, 10:24Почему наряд Зендеи на премьере вызвал такой ажиотаж?Почему наряд Зендеи на премьере вызвал такой ажиотаж?Вчера, 18:06«Валиде Султан» возвращается на экраны в 82 года«Валиде Султан» возвращается на экраны в 82 годаВчера, 16:34Нодира Муртазаева удостоена нагрудного знака «Инициатор своей сферы»Нодира Муртазаева удостоена нагрудного знака «Инициатор своей сферы»Вчера, 15:33Известный актер Ботир Мухаммаджонов выдал дочь замуж (видео)Известный актер Ботир Мухаммаджонов выдал дочь замуж (видео)Вчера, 13:13Шахлохоним поразила всех своим египетским образом вместе с детьми!Шахлохоним поразила всех своим египетским образом вместе с детьми!Вчера, 12:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
Узбекская модель победила в международном конкурсе
Узбекская модель победила в международном конкурсе