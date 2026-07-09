Вышел трейлер третьей «Дюны»: Полу Атрейдесу предстоит самое суровое испытание

Компания Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер фильма «Дюна: Часть третья». В ролике показаны Пол Атрейдес, Чани, Дункан Айдахо, Стилгар, Ирулан Коррино, Алия Атрейдес и другие ключевые персонажи.

Третья часть снимается по мотивам романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». На этот раз события разворачиваются вокруг судьбы не только Арракиса, но и всей галактики.

Пол Атрейдес проходит испытание в роли императора

Действие фильма происходит спустя почти 20 лет после того, как Пол Атрейдес захватил власть в Империуме.

Теперь он предстает не просто как лидер, а как жестокий император, чье правление привело к священной войне по всей галактике. В новой части Полу предстоит столкнуться с тяжелыми последствиями своего правления.

Показан масштабный заговор против него

В центре сюжета — масштабный заговор, который готовится против Пола Атрейдеса.

Против него выступают Бене Гессерит, Тлейлаксу, Космическая гильдия и другие силы. Даже среди его близких появляются тени недоверия и предательства.

Линия с Чани станет одной из ключевых

Согласно официальному описанию, Пол живет иллюзиями о крахе империи, возвращении союзников из прошлого и попытках вернуть утраченную любовь.

События, связанные с Чани, становятся одной из центральных точек большого заговора. Ожидается, что третья часть усилит не только политическое противостояние, но и личную драму.

Основные актеры вернулись к своим ролям

Режиссером фильма вновь выступил Дени Вильнёв.

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и Аня Тейлор-Джой.

Сообщается, что к актерскому составу присоединились Роберт Паттинсон и Исаак де Банколе.

Известна дата премьеры

Премьера фильма «Дюна: Часть третья» запланирована на 18 декабря 2026 года.

По имеющимся данным, хронометраж фильма составит 2 часа 20 минут, что сделает его самой короткой частью серии.

«Дюна» повлияла на график других крупных релизов

Сообщается, что из-за премьеры третьей «Дюны» была перенесена дата выхода фильма «Джуманджи 3».

Также ходят слухи, что может измениться дата премьеры кинокомикса «Мстители: Судный день», так как пока его выход запланирован на один день с третьей частью «Дюны».

Ожидается, что «Дюна: Часть третья» раскроет самый мрачный этап правления Пола Атрейдеса — теперь вопрос лишь в одном: сохранит ли император свою власть или заговор вокруг него навсегда изменит галактику?