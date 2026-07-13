Юлдуз Турдиева раскрыла секрет популярной песни (видео)

Заслуженная артистка Узбекистана Юлдуз Турдиева в эфире программы «Navo mehmonda» поделилась интересными подробностями истории создания песни «Bizning sevgimiz boshqacha», которая сегодня пользуется большой популярностью у слушателей.

Ведущий программы попросил певицу прояснить слухи о том, что эта композиция также интересовала исполнительницу Ферузу Джуманиязову.

По словам Юлдуз Турдиевой, как только автор песни Баходир Низомов прислал ей произведение, оно ей очень понравилось, и она сразу попросила его придержать песню для неё.

«Мы и раньше работали с Баходиром Низомовым, но эта песня мне очень понравилась. Я сразу позвонила и сказала: "Придержи эту песню". Он дал слово и сдержал его — никому другому песню не отдал», — рассказала певица.

В ходе беседы Юлдуз Турдиева не стала скрывать, что песня приглянулась и Ферузе Джуманиязовой.

«Баходир сказал мне: "Ферузе-опа тоже понравилась песня". А я ответила: "Знаю, но она очень понравилась и мне". К тому моменту мы уже договорились о песне. У Баходира есть правило — если расчет произведен, владелец песни не меняется. Я сказала ему: "Ты талантливый творец, создашь еще более лучшие песни". Вскоре после этого появилась песня "Kel, sevishaylik" в исполнении Ферузы-опы. Если бы Баходир захотел, он мог бы попросить за эту песню у меня больше денег, и я была бы согласна», — заключила она.

Данное интервью активно обсуждается в социальных сетях. Многие поклонники в комментариях отмечают, что песня «Bizning sevgimiz boshqacha» прозвучала по-особенному именно в исполнении Юлдуз Турдиевой, и что композиция идеально подходит к голосу и стилю певицы.