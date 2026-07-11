Рухшона готовится представить новую песню под названием «Дармоним» (видео)
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Певица Рухшона готовится представить свою новую песню под названием «Дармоним». В социальных сетях распространилось короткое видео с участием исполнительницы, в котором звучит отрывок из новой композиции.
Фрагмент песни вызвал интерес среди поклонников. В комментариях многие просят Рухшону поскорее выпустить полную версию трека. Некоторые подписчики пожелали ей удачи в новой творческой работе.
На данный момент точная дата премьеры песни «Дармоним» не сообщается. Рухшона пока не делала официальных заявлений по этому поводу.
Тем не менее, после публикации короткого отрывка интерес к песне возрос. Поклонники с нетерпением ждут следующей премьеры от певицы.
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