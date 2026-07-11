Рухшона готовится представить новую песню под названием «Дармоним» (видео)

·32·Культура
Рухшона готовится представить новую песню под названием «Дармоним» (видео)

Певица Рухшона готовится представить свою новую песню под названием «Дармоним». В социальных сетях распространилось короткое видео с участием исполнительницы, в котором звучит отрывок из новой композиции.

Фрагмент песни вызвал интерес среди поклонников. В комментариях многие просят Рухшону поскорее выпустить полную версию трека. Некоторые подписчики пожелали ей удачи в новой творческой работе.

На данный момент точная дата премьеры песни «Дармоним» не сообщается. Рухшона пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

Тем не менее, после публикации короткого отрывка интерес к песне возрос. Поклонники с нетерпением ждут следующей премьеры от певицы.

РухшонаДармоним
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ставшая трендом церемония с тортом на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла всеобщее внимание (видео)Ставшая трендом церемония с тортом на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла всеобщее внимание (видео)Сегодня, 10:13Яркие кадры со свадебного вечера Аббосбека Файзуллаева (видео)Яркие кадры со свадебного вечера Аббосбека Файзуллаева (видео)Вчера, 22:07Состоялась премьера долгожданной песни Гайбуллы Турсунова «Бу юрак» (видео)Состоялась премьера долгожданной песни Гайбуллы Турсунова «Бу юрак» (видео)Вчера, 20:56Какие 5 вопросов чаще всего задают Зухре Солиевой?Какие 5 вопросов чаще всего задают Зухре Солиевой?Вчера, 20:53Шохруххон и Умидахон порадовали поклонников новым дуэтом (видео)Шохруххон и Умидахон порадовали поклонников новым дуэтом (видео)Вчера, 20:38Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбыБрат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбыВчера, 20:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду