Рухшона готовится представить новую песню под названием «Дармоним» (видео)

Певица Рухшона готовится представить свою новую песню под названием «Дармоним». В социальных сетях распространилось короткое видео с участием исполнительницы, в котором звучит отрывок из новой композиции.

Фрагмент песни вызвал интерес среди поклонников. В комментариях многие просят Рухшону поскорее выпустить полную версию трека. Некоторые подписчики пожелали ей удачи в новой творческой работе.

На данный момент точная дата премьеры песни «Дармоним» не сообщается. Рухшона пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

Тем не менее, после публикации короткого отрывка интерес к песне возрос. Поклонники с нетерпением ждут следующей премьеры от певицы.