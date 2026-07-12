Прекрасный морской образ Шахзоды Мухаммедовой привлек внимание поклонников

Актриса и дизайнер Шахзода Мухаммедова опубликовала на своей странице в социальных сетях новые фотографии и видео с отдыха в Турции.

Ранее она уже делилась с подписчиками тем, что отправилась в путешествие вместе со своими детьми. На этот раз внимание многих привлек образ актрисы на фоне моря.

Подписчики в комментариях отметили гармоничное сочетание её наряда с окружающим пейзажем. Под фотографиями оставлено множество теплых отзывов.

В своем посте Шахзода Мухаммедова написала о том, как важно чувствовать природу и наслаждаться ею.

«Вода, земля, небо — это такой волшебный мир. Жизни не хватит, чтобы изучить его. Нужно просто наслаждаться… наслаждайтесь», — прокомментировала она.

Поклонники актрисы продолжают следить за её публикациями с отдыха в Турции.