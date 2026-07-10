Shahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonlik aktrisa va bloger Shahzoda Muhammedova yozgi ta’tilini Turkiyaning mashhur Bodrum shahrida o‘tkazmoqda. San’atkor safarga farzandlari bilan yo‘l olgan bo‘lib, dam olish lahzalarini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali muxlislari bilan bo‘lishmoqda.
Kadrlarda Shahzoda Muhammedova farzandlari bilan dengiz sohilida mazmunli vaqt o‘tkazayotgani aks etgan. Muxlislar esa iliq oilaviy muhit va go‘zal manzaralarga boy suratlarga iliq fikrlar bildirmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…