В Турции за 120 миллионов долларов обновили аэропорт для самолета Трампа

·0·Мир
В Турции за 120 миллионов долларов обновили аэропорт для самолета Трампа

В преддверии саммита НАТО Турция потратила более 120 миллионов долларов на полную реконструкцию бывшего военного аэропорта Этимесгут в Анкаре. Масштабные строительные и модернизационные работы, длившиеся восемь месяцев, были проведены для того, чтобы обеспечить возможность приема самолета Boeing 747-8, подаренного Катаром США. Об этом сообщает издание Luxurylaunches.

Сообщается, что этот Boeing 747-8, стоимость которого оценивается примерно в 400 миллионов долларов, является одним из крупнейших пассажирских самолетов, когда-либо произведенных компанией. Его длина превышает 76 метров, а максимальная взлетная масса достигает 442 тонн. Для приема такого гигантского воздушного судна потребовалось значительно усовершенствовать существующую инфраструктуру.

В связи с этим военный аэропорт Этимесгут в Анкаре был вновь открыт накануне саммита НАТО в качестве дипломатического узла, где был реализован ряд важных изменений.

В частности, длина взлетно-посадочной полосы была увеличена с 2450 до 3000 метров, а ширина — с 42 до 60 метров. Благодаря этим изменениям аэропорт был приведен в соответствие с высшей категорией «F» Международной организации гражданской авиации (ИКАО), необходимой для обслуживания таких огромных самолетов, как Boeing 747-8 и Airbus A380.

Эксперты отмечают, что расположение Анкары на значительной высоте над уровнем моря и высокие температуры в летний период влияют на летно-технические характеристики самолетов. Поэтому, учитывая вес и габариты воздушного судна, реконструкция аэропорта была признана необходимой.

В рамках проекта были построены новые рулежные дорожки, полностью обновлены системы навигации и освещения. Также были расширены протокольные здания и построен перрон площадью 160 тысяч квадратных метров, способный одновременно принимать 44 самолета.

По имеющимся данным, этот Boeing 747-8 ранее служил личным самолетом эмира Катара. Позже он был подарен США и в настоящее время планируется к переоборудованию в новый самолет президента США Air Force One на замену устаревшему VC-25A. Во время саммита НАТО именно этот лайнер стал самым крупным воздушным судном, прибывшим на мероприятие.

Ранее появлялись сообщения о том, что во время визита в Турцию готовилось покушение на Дональда Трампа. Согласно информации, после предупреждения разведки самолет, на котором он должен был вылететь из Анкары, был заменен. Однако на обратном пути Трамп воспользовался своим прежним самолетом, объяснив это решение «ностальгией». Позже он приземлился на авиабазе Милденхолл в Великобритании, откуда пересел на предоставленный Катаром Boeing 747-8 и вылетел в США.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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