Руководители NASA и Роскосмоса обсудят будущее Международной космической станции

Сегодня, 14 июля, произойдет важное событие для мировой космонавтики: руководители NASA и Роскосмоса сядут за стол переговоров, чтобы решить дальнейшую судьбу Международной космической станции (МКС). Ожидается, что эта встреча определит сроки продления эксплуатации станции и новые этапы орбитального сотрудничества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, в настоящее время взаимодействие между двумя агентствами сохраняется на позитивном уровне. Несмотря на политическую ситуацию, пилотируемые космические проекты были исключены из списка международных санкций, что позволяет продолжать диалог. Это служит ключевым фактором в обеспечении непрерывности научных исследований на орбите.

Продолжится ли работа станции после 2028 года?

Согласно текущим договоренностям, эксплуатация МКС гарантирована как минимум до 2028 года. Однако на сегодняшних переговорах рассматривается вопрос о дальнейшем продлении этого срока. Как сообщает издание иксбт.ком, стороны должны прийти к соглашению по будущим планам с учетом технического состояния и ресурсов станции.

В то же время обе стороны начали работу над собственными независимыми проектами. В частности, США и Россия планируют в будущем построить свои отдельные национальные орбитальные станции. В этом вопросе существует немало аспектов для обсуждения, касающихся углов наклонения орбит и технических решений.

Важность переговоров подтверждает еще один факт: администратор NASA Билл Нельсон впервые за последние годы посетил космодром Байконур для участия в процессе запуска международного экипажа в космос. Это показывает, что сотрудничество в космической сфере важно не только на техническом, но и на дипломатическом уровне.

Проект МКС уже четверть века служит крупнейшей лабораторией человечества в космосе. Специалисты и научные круги Узбекистана также постоянно следят за результатами экспериментов, проводимых на этой станции, поскольку исследования на ней напрямую влияют на развитие мировой науки. Результаты сегодняшней встречи, несомненно, определят направление космических программ на ближайшее десятилетие.