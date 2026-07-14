Аномальная жара в Европе: Midea в кратчайшие сроки поставила 200 тысяч кондиционеров

·39·Технологии
Аномальная жара в Европе: Midea в кратчайшие сроки поставила 200 тысяч кондиционеров

Аномально высокая температура в странах Европы привела к резкому росту спроса на системы охлаждения. Компания Midea, один из мировых лидеров по производству бытовой техники, официально объявила об экстренной отправке на континент 200 000 кондиционеров для удовлетворения этого спроса. Данный шаг направлен на обеспечение потребителей необходимым оборудованием в условиях климатического кризиса в регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, срочный заказ из Франции заставил логистическую и производственную систему компании работать на максимальной мощности. В частности, завод Midea в Уху получил заказ от французских партнеров на 30 000 портативных кондиционеров. Примечательно, что после подтверждения заказа на отгрузку первых 20 000 единиц продукции ушло всего 7 дней.

Производственная мощность увеличена вдвое

Как пояснил директор по инжинирингу завода Midea Air Кондитионинг Ни Хайбо, для выполнения экстренного заказа 7 июля многофункциональная производственная линия на заводе была оперативно перенастроена на выпуск портативных кондиционеров. В результате суточная производственная мощность увеличилась с 3000 до 6000 единиц, то есть в два раза. Без учета подготовительного процесса заводу потребовалось всего 3,5 дня на сборку 20 000 устройств.

Логистические процессы также были реализованы с беспрецедентной скоростью. По словам руководителя производственного отдела завода Дина Хуатао, тысячи комплектующих были доставлены одновременно. Некоторые дефицитные детали доставлялись на завод воздушным транспортом и скоростными поездами, чтобы производство не останавливалось. Чэнь Цзиньшэн, сотрудник компании с 20-летним стажем, отметил, что это был самый срочный и сложный заказ в его практике.

Высокий спрос на модель ПортаСплит

На европейском рынке особенно высок спрос на портативные сплит-системы под названием ПортаСплит. С июня на эту модель поступило более 160 000 новых заказов. В настоящее время эти устройства регулярно отправляются в Европу партиями с завода в Гуанчжоу.

Продукция бренда Midea широко популярна и на рынке Узбекистана, а энергоэффективные и мобильные решения этого бренда высоко ценятся местными потребителями в условиях жаркого климата, аналогичного европейскому. Данная ситуация в Европе показывает, насколько важна роль охлаждающего оборудования, произведенного в Китае, включая обычные вентиляторы, на мировом рынке.

Эксперты отмечают, что экстремальная жара, установившаяся во многих регионах Европы, вызвала дефицит охлаждающего оборудования. Оперативная реакция крупных корпораций, таких как Midea, играет важную роль в заполнении рыночной ниши и сохранении здоровья населения.

MideaКондиционерыЕвропаТехнологииЭкспорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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