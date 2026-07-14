Спустя 3 дня после свадьбы Аббос Файзуллаев вернулся к тренировкам (видео)

Член национальной сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев, чья свадьба состоялась 10 июля, вскоре после торжества приступил к тренировкам. Видеозаписи тренировочного процесса футболиста широко распространились в социальных сетях.

На кадрах видно, как футболист, со дня свадьбы которого прошло всего два-три дня, активно участвует в занятиях вместе со своей командой. Это свидетельствует о том, что он серьезно готовится к новому сезону и предстоящим матчам.

Видео быстро привлекло внимание болельщиков. В комментариях многие высоко оценили профессионализм, чувство ответственности и дисциплину Аббоса. Некоторые пользователи, однако, посоветовали молодому супругу немного отдохнуть и провести время с семьей.

Тем не менее, возвращение футболиста к тренировкам сразу после свадьбы многие фанаты расценивают как очередное доказательство его преданности спорту и ответственного подхода к делу.