Конфликт в кафе стоил жизни 23-летнему парню

·1·Общество
Конфликт в кафе стоил жизни 23-летнему парню

23-летний Абдурасул Ахмаджонов после основной работы подрабатывал официантом в одном из кафе города Ферганы. 12 апреля текущего года около 21:10 между ним и посетителями кафе произошел конфликт.

В результате потасовки Абдурасул получил тяжелые телесные повреждения и был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Несмотря на усилия врачей, он впоследствии скончался.

Мать погибшего обратилась в издание Kun.uz, выразив недовольство тем, что по данному делу к ответственности привлекают только одного человека. По ее словам, на сына напали несколько человек, которые избивали его ногами и довели до критического состояния.

Однако свидетели, допрошенные по факту происшествия, опровергли эти утверждения. В настоящее время расследование обстоятельств инцидента продолжается, ожидается, что правоохранительные органы дадут правовую оценку всем деталям дела.

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Charos
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