15 июля ожидается снижение курса доллара
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• Garantbank — 12 080 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 100 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий с 15 июля, снизится примерно на 22–23 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Garantbank — 12 080 сумов.
• MKBank — 12 070 сумов.
• NBU — 12 070 сумов.
• Trastbank — 12 070 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Asia Alliance Bank — 12 100 сумов.
• Anorbank — 12 105 сумов.
• Asakabank — 12 130 сумов.
• Turonbank — 12 130 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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