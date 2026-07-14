15 июля ожидается снижение курса доллара

·40·Экономика
15 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий с 15 июля, снизится примерно на 22–23 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

Garantbank — 12 080 сумов.
• MKBank — 12 070 сумов.
• NBU — 12 070 сумов.
Trastbank — 12 070 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Asia Alliance Bank — 12 100 сумов.
Anorbank — 12 105 сумов.
• Asakabank — 12 130 сумов.
• Turonbank — 12 130 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

GarantbankAsakabankAnorbankTrastbankTuronbank
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?Сегодня, 09:39В Ташкенте снизились цены на землю, а квартиры продолжают дорожатьВ Ташкенте снизились цены на землю, а квартиры продолжают дорожатьВчера, 17:08Неформальный сектор выполнил строительные работы на 26,7 трлн сумов за пять месяцевНеформальный сектор выполнил строительные работы на 26,7 трлн сумов за пять месяцевВчера, 17:03Объявлены курсы валют на 14 июляОбъявлены курсы валют на 14 июляВчера, 16:08Неожиданная ситуация на рынке недвижимости: цены на жилье в сумах снизилисьНеожиданная ситуация на рынке недвижимости: цены на жилье в сумах снизилисьВчера, 14:51Революция в металлургии Узбекистана: «теневому» обороту металлолома придет конецРеволюция в металлургии Узбекистана: «теневому» обороту металлолома придет конецВчера, 14:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
7 июля ожидается рост курса доллара
7 июля ожидается рост курса доллара
29 июня ожидается снижение курса доллара
29 июня ожидается снижение курса доллара
Объявлены курсы валют на 29 июня
Объявлены курсы валют на 29 июня
В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентов
В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентов
Объявлены курсы валют на 26 июня
Объявлены курсы валют на 26 июня
Прогноз снижения курса доллара на 23 июня
Прогноз снижения курса доллара на 23 июня