В Согдийской области Таджикистана прошел мощный сель

11 июля в селе Дарг Айнинского района Согдийской области Таджикистана сошел мощный сель. На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как поток грязи и камней, с большой скоростью сходящий с гор, наносит ущерб дорогам, мостам и некоторым объектам инфраструктуры.

На кадрах, снятых местными жителями, можно увидеть силу селевого потока и масштаб ущерба, нанесенного территории. Происшествие быстро распространилось в социальных сетях и вызвало активные обсуждения среди пользователей.

По состоянию на 13 июля ответственные ведомства Таджикистана не предоставили подробной информации о наличии погибших или пострадавших в результате инцидента, а также о размере нанесенного ущерба.

Ранее метеорологическая служба Таджикистана предупреждала население о риске сильных осадков в горных районах страны и высокой вероятности схода селей.