Джеки Чан прибыл в Казахстан для съемок нового фильма
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Актер Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область Казахстана для съемок нового фильма.
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял творческую группу международного фильма «Доспехи бога 4: Ультиматум». В рамках данного проекта запланированы съемки одной из ключевых сцен фильма в долине Бозжира.
Килыбай подчеркнул, что международный проект такого уровня открывает новые возможности для демонстрации туристического потенциала региона, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на внешнем рынке.
Джеки Чан выразил благодарность за прием. Он отметил, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальными возможностями для кино.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана.
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