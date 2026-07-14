Джеки Чан прибыл в Казахстан для съемок нового фильма

·47·Культура
Джеки Чан прибыл в Казахстан для съемок нового фильма

Актер Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область Казахстана для съемок нового фильма.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял творческую группу международного фильма «Доспехи бога 4: Ультиматум». В рамках данного проекта запланированы съемки одной из ключевых сцен фильма в долине Бозжира.

Килыбай подчеркнул, что международный проект такого уровня открывает новые возможности для демонстрации туристического потенциала региона, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на внешнем рынке.

Джеки Чан выразил благодарность за прием. Он отметил, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальными возможностями для кино.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана.

Джеки ЧанКазахстанМангистауНурдаулет КилибайБозжира
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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