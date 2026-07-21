Юлдуз Усмонованинг саҳнадаги энергияси мухлисларни лол қолдирди (видео)

·85·Маданият
Юлдуз Усмонованинг саҳнадаги энергияси мухлисларни лол қолдирди (видео)

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонованинг навбатдаги концертидан олинган видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар эътиборини тортди.

Видеода хонанданинг қўшиқ ижро этиш билан бирга саҳнада жўшқин рақсга тушгани, ҳатто сакраб рақс ижро этгани акс этган. Унинг саҳнадаги шижоати, тетиклиги ва юқори кайфияти кўплаб интернет фойдаланувчиларининг олқишига сазовор бўлди.

Изоҳларда мухлислар Юлдуз Усмонованинг йиллар ўтса-да энергияси сўнмаганини, саҳнада ҳамон катта иштиёқ билан ижод қилаётганини алоҳида таъкидлашмоқда. Кўпчилик "Ҳамма ҳам шундай энергияга тўла бўлиб қарисин", "Юлдуз Усмоновага ҳар қандай рақс ярашади", "Саҳнага чиққанда ёшини умуман сездирмайди" каби илиқ фикрларни қолдирган.

Тарқалган видеодан ҳам кўриниб турибдики, Юлдуз Усмонова ўзининг жўшқин ижроси ва кучли саҳна энергияси билан мухлисларига яна бир бор унутилмас кайфият улашишга муваффақ бўлган.

Юлдуз УсмоноваЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов: "'4 та бренднинг амбассадориман" (видео)Элдор Шомуродов: "'4 та бренднинг амбассадориман" (видео)Бугун, 14:17Юлдуз Ражабова турмуш ўртоғи билан съёмка жараёнида кўриндиЮлдуз Ражабова турмуш ўртоғи билан съёмка жараёнида кўриндиБугун, 12:43Болалигида "Дунёнинг энг гўзал қизи" сифатида танилган Тилан Блондо турмушга чиқди!Болалигида "Дунёнинг энг гўзал қизи" сифатида танилган Тилан Блондо турмушга чиқди!Бугун, 12:33Машҳур турк актрисаси Эда Эже ит ҳужумига учраб шифохонага ётқизилдиМашҳур турк актрисаси Эда Эже ит ҳужумига учраб шифохонага ётқизилдиБугун, 12:19Элдор Шомуродов: Месси ёки Роналду? Кутилмаган жавоб бердиЭлдор Шомуродов: Месси ёки Роналду? Кутилмаган жавоб бердиБугун, 12:18Янги "Қасоскорлар"нинг биринчи трейлери чиқди (видео)Янги "Қасоскорлар"нинг биринчи трейлери чиқди (видео)Бугун, 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)