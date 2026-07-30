Милан Роганович назвал Андрея Костича «черногорским Гарри Кейном»

Как сообщает Миланневс.it, игрок сборной Черногории и бывший одноклубник по «Партизану» Милан Роганович поделился своим мнением об Андрее Костиче, нападающем, присоединившемся к итальянскому клубу «Милан». Он отметил, что молодой талантливый футболист своим стилем игры очень похож на звезду сборной Англии и способен ярко проявить себя в итальянской Серии А. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известно, что трансфер Андрея Костича оценивается для «Милана» как определенный риск. Поскольку руководство клуба и тренерский штаб не до конца уверены, сможет ли игрок сразу повторить свои результаты, показанные в Сербии, в Серии А, где идет упорная тактическая борьба. Процесс адаптации из чемпионата Сербии в итальянский футбол далеко не всегда проходит легко.

Сходства на поле и бомбардирские способности

По словам Милана Рогановича, Костич — не только прекрасный человек, но и футболист высокого уровня. Его стиль игры соответствует позиции «ложной девятки». Андрей не остается в одиночестве на линии атаки, а оттягивается глубже, принимая активное участие в зарождении атак своей команды, и при первой же возможности стремится поразить ворота соперника.

Бывший одноклубник особо отметил уверенность в себе и мощные удары нападающего. Как отмечается в онлайн-источниках, Костич — жадный до голов бомбардир, который не боится бить из любой точки поля, будь то из пределов штрафной площади или из-за ее пределов, и всегда нацелен на взятие ворот.

Планы и ожидания на будущее

По мнению Рогановича, перейдя в « Милан », Андрей получил возможность еще больше раскрыть свой потенциал и выйти на новый уровень. Он выразил уверенность, что в короткие сроки игрок накопит необходимый опыт и сможет адаптироваться к итальянскому футболу.

Также игрок сборной Черногории твердо убежден, что его соотечественник забьет в составе «Милана» в Серии А не менее 15 голов. Было подчеркнуто, что неустанный труд на ежедневных тренировках и жажда побед помогут ему оставить свой след в Италии.