Фермин Лопес: Самое тяжелое лето в моей жизни и психологическая помощь

·50·Спорт
Фермин Лопес: Самое тяжелое лето в моей жизни и психологическая помощь

Полузащитник Барселоны Фермин Лопес признался, что получение травмы на пике своей физической формы и невозможность помочь сборной Испании на чемпионате мира стали самым тяжелым испытанием в его жизни. В интервью программе Тот Коста на радио Каталуня Радио футболист сообщил, что для преодоления этого сложного периода ему понадобилась профессиональная помощь. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Травма и психологический удар

Неприятная травма, случившаяся в то время, когда 23-летний плеймейкер находился в великолепной спортивной форме, разрушила все его планы. Наблюдать за международным триумфом сборной Испании со стороны, а не на поле, стало огромным психологическим ударом для футболиста. Фермин отметил, что эта неприятность серьезно повлияла на его эмоциональное состояние.

Эмоциональный спад был настолько сильным, что поначалу футболист вообще не мог смотреть матчи сборной Испании на чемпионате мира. «Это было худшее лето в моей жизни. Я был на своем пике, все складывалось прекрасно, и тут случилась травма», — говорит игрок.

Система поддержки и процесс восстановления

Чтобы выбраться из этой тяжелой ситуации, Фермин опирался на поддержку близких. Члены семьи, его вторая половинка и друзья оказали футболисту моральную поддержку. Он также особо подчеркнул, что получал профессиональную психологическую помощь, и тренерский штаб клуба тоже оказал в этом вопросе большую помощь.

Полузащитник, у которого поначалу не хватало духу смотреть матчи на старте турнира, в итоге выразил радость по поводу успеха своей команды. Он даже решил посмотреть решающий финальный матч турнира вживую со стадиона в Нью-Йорке, и это хоть немного повлияло на его психологическое состояние положительно.

Шаги к возвращению на поле

В настоящее время, после месяцев тяжелого процесса восстановления, Фермин тренируется вместе с командой Барселоны под руководством Ханси Флика на сборах в Англии. Он заявил, что доволен своей физической формой и готовится выйти на поле в матчах в рамках Кубка Жоана Гампера.

Футболист отметил, что этот тяжелый опыт подарил ему еще большую мотивацию на следующий сезон. «Если все пойдет хорошо, я смогу отыграть несколько минут на Кубке Гампера. Я чувствую себя очень готовым и вновь докажу, что способен помогать своей команде так же, как и в прошлом сезоне», — заключил он.

Фермин ЛопесБарселонаИспанияТравмаЛа Лига
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Jahongir Tursunov
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