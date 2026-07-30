Роберто Де Дзерби: На трансферном рынке я веду себя как акула

Представитель английской Премьер-лиги Тоттенхэм продолжает кардинально обновлять свой состав в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби сообщил, что, несмотря на потраченные клубом на сегодняшний день около 240 миллионов фунтов стерлингов, покупки еще не завершены и работа по усилению состава продолжится. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как пишет издание Футбалл Лондон, итальянский специалист открыто признал жесткость своей трансферной политики и пояснил свой уникальный подход с помощью яркого сравнения. По его словам, безжалостная и твердая позиция в привлечении новых футболистов послужит высоким целям команды в предстоящем сезоне.

«Если на трансферном рынке мне нужен какой-то игрок, я становлюсь настоящей акулой и не оставляю никаких шансов сказать мне нет!» — подчеркнул Роберто Де Дзерби на пресс-конференции.

Следующий этап трансферного проекта

Хотя лондонцы уже потратили огромные средства в текущей летней кампании, главный тренер отметил, что выполнена лишь часть этой работы — около 60 процентов. На данный момент за 85 миллионов фунтов был приобретен Матеус Фернандес, а в ближайшие дни к команде должен присоединиться новый звездный футболист.

По данным источников, следующим крупным трансфером Тоттенхэма может стать бразильский вингер Савиньо. В настоящее время футболист оказывает давление на Манчестер Сити, требуя разрешить ему переход в лондонский клуб. Ожидается, что этот трансфер еще сильнее укрепит линию атаки команды.

Тактический подход и фланговые защитники

Роберто Де Дзерби заявил, что при выборе новых нападающих уделяет особое внимание своим тактическим требованиям. Он пояснил, что фланговые футболисты должны подбираться исходя из возможностей имеющихся в распоряжении команды защитников.

Специалист признал, что в его распоряжении находятся четверо сильнейших крайних защитников в мире:

Педро Порро – лучший в мире на правом фланге

Дестини Удоджи и Эндрю Робертсон – оплоты левого фланга

Джед Спенс – универсальный футболист, способный сыграть как на правой, так и на левой бровке

Де Дзерби подчеркнул важность тщательного изучения возможностей нынешних крайних защитников перед покупкой новых вингеров. Хотя договоренности еще не достигли финальной стадии, тренер надеется на положительные новости в ближайшее время.