Зебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқлади

·235·Маданият
Зебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқлади

Ёш актриса ва вайнер Зебо Раҳимова YouTube’даги “Интервью TV” лойиҳасидаги суҳбатида шахсий ҳаёти, ижодий фаолияти ва катта муваффақиятга олиб келган йўли ҳақида очиқчасига сўзлаб берди. У дастлабки 200 минг сўмлик гонорардан бошлаб, бугунги кунда йирик брендлар билан миллионлаб долларлик ҳамкорликларгача етиб келганини маълум қилди.

Зебонинг айтишича, унинг ҳақиқий исми Зебинисо бўлиб, исм қўйилиши билан боғлиқ қизиқ воқеа сабаб оиласида ҳалигача эслаб юриладиган хотиралардан бирига айланган.

Keng ko'ylak kiygan ayol yashil maydonda qizil olma ushlab o'tiribdi.

Блогер тан олишича, болалигидан актриса бўлишни орзу қилган. Бироқ ота-онаси бу касбга қарши чиққан. Шу боис уларни кўндириш учун аввал журналист ва бошловчи бўлиш истагини билдирган. Кейинчалик эса актёрлик мактабига қадам қўйиб, орзуси сари илк қадамни ташлаган.

Зебо Раҳимова илк катта экран тажрибасини «Фолбин» сериали орқали бошлаган. Қизиғи, 42 қисмли ушбу сериал учун у бир сўм ҳам ҳақ олмаган. Аммо айнан шу лойиҳа унинг танилишига ва кейинги таклифларга эшик очган.

Bezakli bosh kiyim kiygan qiz Instagram posti yonida turibdi.

Актрисанинг таъкидлашича, дастлаб теленовеллалардаги роллари учун 200 минг сўм гонорар олган. Кейин бу маблағ босқичма-босқич ошиб борган. Кейинчалик ижтимоий тармоқлардаги рекламалардан даромад топишни бошлаган ва вақт ўтиши билан халқаро брендлар билан ҳамкорлик қилиш даражасига чиққан.

Унинг сўзларига кўра, энг йирик келишувларидан бири қурилиш компанияси билан тузилган бўлиб, ҳамкорлик натижасида уйлар эвазига шартнома амалга оширилган.

Зебо Раҳимова блогерлик фаолиятини 2022 йилда бошлаганини айтди. Шу вақтдан буён у ижодий ҳамкори Умид билан бирга турли контентлар тайёрлаб, миллионлаб кузатувчилар меҳрини қозонган.

Инстаблогер саёҳатга алоҳида меҳр қўйишини ҳам яширмади. Унинг маълум қилишича, шу кунга қадар 28 мамлакатга сафар қилинган ва бу саёҳатларга умумий ҳисобда қарийб 70 минг доллар сарфланган.

Yashil kepka va ko'ylak kiygan qiz suv bo'yida kamera ushlab turibdi.

«Бу маблағга бир нечта автомобиль сотиб олиш ёки ўнлаб тўйлар ўтказиш мумкин эди. Аммо мен учун энг катта бойлик — саёҳатлар орқали орттирилган тажриба ва хотиралар», — деди Зебо Раҳимова.

Блогернинг фикрича, инсоннинг энг катта сармояси — бу ўз устида ишлаш, орзуларидан воз кечмаслик ва ҳаётдан унутилмас хотиралар йиғишдир.

Зебо РаҳимоваYouTubeИнтервью ТВФолбинУмид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Кеча, 22:54Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Кеча, 22:46Айсанем Юсупова мухлисларига янги тарона тақдим этди (аудио)Айсанем Юсупова мухлисларига янги тарона тақдим этди (аудио)Кеча, 21:20“Мендирман Жалолиддин” юлдузи Жаҳонгир Абдумаликов илк бор ота бўлди“Мендирман Жалолиддин” юлдузи Жаҳонгир Абдумаликов илк бор ота бўлдиКеча, 15:56Мусулмон Юнусов ва рафиқаси кулгили, қизиқарли саволларга очиқ жавоб берди (видео)Мусулмон Юнусов ва рафиқаси кулгили, қизиқарли саволларга очиқ жавоб берди (видео)Кеча, 15:54Мадина Тожибоева ва ўғли Миран тантанали кутиб олинди (видео)Мадина Тожибоева ва ўғли Миран тантанали кутиб олинди (видео)Кеча, 13:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида