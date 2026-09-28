9-й день Азиатских игр: Узбекистан прочно закрепился в четверке сильнейших с 42 медалями

·7·Спорт
9-й день Азиатских игр: Узбекистан прочно закрепился в четверке сильнейших с 42 медалями

На проходящих в Японии Азиатских играх — крупнейшем спортивном форуме континента — завершились напряженные баталии девятого дня. Спортивная делегация Узбекистана демонстрирует стабильное и успешное выступление, занимая почетное 4-е место в общекомандном медальном зачете. В настоящее время в активе нашей национальной сборной в общей сложности 42 медали, из которых 12 — золотые, 17 — серебряные и 13 — бронзовые.

Если лидирующую позицию в соревновании уверенно удерживает Китай со 132 золотыми медали, то хозяйка соревнований Япония идет на втором (41 золото), а Южная Корея — на третьем (21 золото) местах. Наш главный соперник в регионе Казахстан замыкает пятерку сильнейших с 9 золотыми медалями.

«12 золотых медалей, 4-е место и борьба за топ-5»: 5 ключевых итогов 9-го дня

Самые важные официальные показатели по итогам девятого дня Азиатских игр:

  • Узбекистан в четверке сильнейших: Наша делегация с 12 золотыми медалями уступает лишь таким гигантам, как Китай, Япония и Южная Корея;

  • Всего 42 пьедестала: Соотечественники завоевали 12 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград;

  • Преимущество над Казахстаном в 3 золота: Идущая на пятом месте сборная Казахстана собрала 9 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовые медали;

  • Беспрецедентная гегемония Китая: Китайские спортсмены являются абсолютным лидером общего зачета со 132 золотыми (всего 230 медалей);

  • Позиции соседей: Таджикистан с 2 золотыми (всего 5 медалей) расположился на 18-й строчке рейтинга.

Азиатские игры: десятка лучших после 9-го дня и рейтинг команд Центральной Азии

Показатели ведущих сборных согласно официальному медальному зачету соревнований:

Место и страна

Золотая медаль

Серебряная медаль

Бронзовая медаль

Общее количество медалей

1. Китай

132

53

45

230

2. Япония

41

68

63

172

3. Южная Корея

21

26

43

90

4. Узбекистан

12

17

13

42

5. Казахстан

9

13

23

45

6. Таиланд

9

8

13

30

7. Бахрейн

9

2

3

14

8. Иран

8

15

9

32

9. Северная Корея

7

5

5

17

10. Малайзия

6

3

9

18

18. Таджикистан

2

2

1

5

Спорт и стратегический анализ: сможет ли Узбекистан удержать 4-е место?

Выводы спортивных обозревателей, аналитиков и экспертов:

  • «Быть в одном ряду с азиатскими грандами»: Нахождение на 4-й строчке по итогам девяти дней соревнований — огромное достижение для нашего отечественного спорта; то, что на фоне стран с огромным населением и спортивной инфраструктурой Узбекистан прочно обосновался в квартете сильнейших, подтверждает продолжение подъема, начатого на Олимпиаде в Париже;

  • Главный резерв по боксу и курашу: 7 боксеров нашей сборной вышли в полуфинал, обеспечив себе как минимум 7 медалей; финальные поединки и новые золотые награды в других видах спорта позволят нам оторваться от преследования Казахстана и Таиланда и надежно защитить 4-ю строчку до самого конца;

  • Разрыв с Казахстаном: Хотя Казахстан немного опережает по общему количеству медалей (45), по качеству золотых наград Узбекистан ведет со счетом 12 к 9; предстоящие решающие финалы прояснят, кому достанется лидерство в Центральной Азии.

А как считаете вы, сможет ли спортивная делегация Узбекистана успешно удержать 4-е место до конца соревнований и увеличить количество золотых медалей более чем до 20? Побед в каких видах спорта вы ждете еще? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом победного шествия узбекского спорта на континентальном уровне со всеми соотечественниками!

Азиатские игрыСпортивная делегация УзбекистанаКитайские спортсменыБокс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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