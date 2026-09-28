Шаг к золоту на Азиатских играх: Завтра 3 наших боксера сразятся за выход в финал!
На самом авторитетном спортивном состязании континента — Азиатских играх — соревнования по боксу вошли в самую жаркую и решающую фазу. С завтрашнего дня в рамках турнира официально стартуют полуфинальные бои. По информации Федерации бокса Узбекистана, в течение дня 3 ведущих мастера кожаной перчатки нашей сборной поднимутся на ринг за путевку в финал. Болельщиков ждут напряженные поединки с участием Абдумалика Халокова, Фазлиддина Эркинбоева и нашего супертяжеловеса Джахонгира Зокирова. Поединки начнутся в 09:00 по ташкентскому времени, а первое противостояние с участием наших соотечественников стартует в 10:00.
«3 боя на пороге финала, испытание Халокова и ташкентское время»: 5 основных пунктов повестки дня
Самые важные факты о полуфинале Азиатских игр и расписании боев узбекских боксеров:
3 боксера на пороге финала: Представители Узбекистана в течение дня будут бороться за путевку на континентальное первенство;
На ринг выходит Абдумалик Халоков: В весе до 60 кг лидер мира и континента проведет бой против японского соперника;
Очередной шаг от Фазлиддина Эркинбоева: В весовой категории до 80 кг наш соотечественник столкнется с представителем Индии;
Джахонгир Зокиров в супертяжелом весе: В весе +90 кг узбекский тяжеловес-богатырь сразится с опытным иранским боксером;
Объявлено время боев: Программа соревнований начнется в 09:00 по ташкентскому времени, и наши боксеры будут выходить на арену друг за другом с 10:00.
Азиатские игры: Календарь полуфинальных боев узбекских боксеров
Расписание пар и времени боев, вошедших в программу завтрашнего дня:
Весовая категория
Узбекский боксер
Соперник и страна
Время начала боя (Ташкентское в.)
-60 кг
Абдумалик Халоков
Сюнсукэ Китамото (Япония)
10:00
-80 кг
Фазлиддин Эркинбоев
Анкуш (Индия)
10:30
+90 кг
Джахонгир Зокиров
Амир Эсмаейли (Иран)
12:15
Общий старт
Начало соревнований
Официальная полуфинальная программа
09:00
Спортивная и боксерская экспертиза:ковы каковы шансы наших боксеров на выход в финал?
Оценки боксерских специалистов, тренеров и спортивных аналитиков:
«Высокий класс и филигранное мастерство Абдумалика Халокова»: В весовой категории до 60 кг действующий чемпион мира Абдумалик Халоков считается абсолютным фаворитом в бою против японца Китамото благодаря своей неповторимой технике, быстрым передвижениям на ногах и безупречному чувству дистанции; ключом к победе станет нейтрализация неожиданного прессинга соперника;
Физическая сила Фазлиддина Эркинбоева: Индиец Анкуш постарается продемонстрировать агрессивный и закрытый бокс, однако ожидается, что точные комбинационные удары и физическая выносливость Эркинбоева обеспечат ему преимущество в бою;
Классическая дуэль в тяжелом весе: Схватка между Джахонгиром Зокировым и Амиром Эсмаейли может превратиться в настоящую драму тяжеловесов; длинные руки и скорость Зокирова сыграют решающую роль в защите от тяжелых одиночных ударов иранского соперника.
А как думаете вы, смогут ли все три наших боксера, которые выйдут завтра на ринг, уверенно победить своих соперников и пробиться в финал со стопроцентным результатом? Боя в какой весовой категории и какого нокаута вы ждете больше всего? Оставляйте свои личные мнения и пожелания нашим боксерам в комментариях, а также делитесь расписанием полуфиналов со всеми любителями спорта!
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