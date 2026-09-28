Шаг к золоту на Азиатских играх: Завтра 3 наших боксера сразятся за выход в финал!

На самом авторитетном спортивном состязании континента — Азиатских играх — соревнования по боксу вошли в самую жаркую и решающую фазу. С завтрашнего дня в рамках турнира официально стартуют полуфинальные бои. По информации Федерации бокса Узбекистана, в течение дня 3 ведущих мастера кожаной перчатки нашей сборной поднимутся на ринг за путевку в финал. Болельщиков ждут напряженные поединки с участием Абдумалика Халокова, Фазлиддина Эркинбоева и нашего супертяжеловеса Джахонгира Зокирова. Поединки начнутся в 09:00 по ташкентскому времени, а первое противостояние с участием наших соотечественников стартует в 10:00.

«3 боя на пороге финала, испытание Халокова и ташкентское время»: 5 основных пунктов повестки дня

Самые важные факты о полуфинале Азиатских игр и расписании боев узбекских боксеров:

3 боксера на пороге финала: Представители Узбекистана в течение дня будут бороться за путевку на континентальное первенство;

На ринг выходит Абдумалик Халоков: В весе до 60 кг лидер мира и континента проведет бой против японского соперника;

Очередной шаг от Фазлиддина Эркинбоева: В весовой категории до 80 кг наш соотечественник столкнется с представителем Индии;

Джахонгир Зокиров в супертяжелом весе: В весе +90 кг узбекский тяжеловес-богатырь сразится с опытным иранским боксером;

Объявлено время боев: Программа соревнований начнется в 09:00 по ташкентскому времени, и наши боксеры будут выходить на арену друг за другом с 10:00.

Азиатские игры: Календарь полуфинальных боев узбекских боксеров

Расписание пар и времени боев, вошедших в программу завтрашнего дня:

Весовая категория Узбекский боксер Соперник и страна Время начала боя (Ташкентское в.) -60 кг Абдумалик Халоков Сюнсукэ Китамото (Япония) 10:00 -80 кг Фазлиддин Эркинбоев Анкуш (Индия) 10:30 +90 кг Джахонгир Зокиров Амир Эсмаейли (Иран) 12:15 Общий старт Начало соревнований Официальная полуфинальная программа 09:00

Спортивная и боксерская экспертиза:ковы каковы шансы наших боксеров на выход в финал?

Оценки боксерских специалистов, тренеров и спортивных аналитиков:

«Высокий класс и филигранное мастерство Абдумалика Халокова»: В весовой категории до 60 кг действующий чемпион мира Абдумалик Халоков считается абсолютным фаворитом в бою против японца Китамото благодаря своей неповторимой технике, быстрым передвижениям на ногах и безупречному чувству дистанции; ключом к победе станет нейтрализация неожиданного прессинга соперника;

Физическая сила Фазлиддина Эркинбоева: Индиец Анкуш постарается продемонстрировать агрессивный и закрытый бокс, однако ожидается, что точные комбинационные удары и физическая выносливость Эркинбоева обеспечат ему преимущество в бою;

Классическая дуэль в тяжелом весе: Схватка между Джахонгиром Зокировым и Амиром Эсмаейли может превратиться в настоящую драму тяжеловесов; длинные руки и скорость Зокирова сыграют решающую роль в защите от тяжелых одиночных ударов иранского соперника.

А как думаете вы, смогут ли все три наших боксера, которые выйдут завтра на ринг, уверенно победить своих соперников и пробиться в финал со стопроцентным результатом? Боя в какой весовой категории и какого нокаута вы ждете больше всего? Оставляйте свои личные мнения и пожелания нашим боксерам в комментариях, а также делитесь расписанием полуфиналов со всеми любителями спорта!