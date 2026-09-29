В Карши администратор гостиницы оштрафован за предоставление номера клиентам за 800 тысяч сумов

В Карши 25-летний администратор одной из гостиниц предстал перед судом за создание условий для интимной связи клиентов. За это он потребовал 800 тысяч сумов.

Согласно судебному приговору, 12 июля 2026 года около 22:00 сотрудники УВД Кашкадарьинской области провели оперативное мероприятие в гостинице, расположенной в махалле Шодлик города Карши.

В ходе мероприятия администратор гостиницы предложил мужчине и женщине комнату № 13 на третьем этаже отеля для интимной связи. За это он потребовал 800 тысяч сумов и был задержан с поличным при получении денег.

Также было установлено, что администратор согласился сохранить конфиденциальность клиентов и не регистрировать их в официальном реестре гостиницы.

По приговору Каршинского городского суда по уголовным делам 25-летний мужчина был приговорен к штрафу в размере 10 миллионов 300 тысяч сумов.