Вице-президент Барселоны заявил, что Камп Ноу достоин принять финал чемпионата мира

·40·Спорт
Вице-президент Барселоны заявил, что Камп Ноу достоин принять финал чемпионата мира

Борьба за право принять решающий финальный матч чемпионата мира по футболу 2030 года становится всё более напряженной. Как сообщает Goal.com, вице-президент клуба «Барселона» по социальным вопросам Антонио Эскудеро назвал модернизированный стадион «Спотифай Камп Ноу» главным претендентом на проведение решающей игры мундиаля, подчеркнув, что вероятность этого очень высока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Основными странами-хозяйками этого чемпионата мира признаны Испания и Марокко. Хотя изначально стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде рассматривался как главный вариант от Испании, масштабный проект «Гранд Стад Хассан ИИ» в Марокко усилил конкуренцию. Руководство каталонского клуба также считает свою арену, вместимость которой была увеличена, а ВИП-условия улучшены в рамках проекта «Эспай Барса», наиболее достойной этого статуса.

Потенциал стадиона и инфраструктуры

В интервью программе «Акуи Гирона» на радио Кадена СЭР Антонио Эскудеро заявил, что клуб высоко оценивает свои шансы. По его словам, каталонцы не просто участники процесса, а самый подходящий и логичный выбор для ФИФА. Огромные инвестиции, вложенные клубом, заслуживают международного признания.

Согласно данным издания Mundo Deportivo, говоря о вероятности проведения финала на «Спотифай Камп Ноу», Эскудеро твердо заявил: «Мы очень этого хотим. Думаю, это вполне возможно. Мировые спортивные чиновники также поддерживают это. Мы проделали огромную работу и обладаем великолепным стадионом».

Руководитель клуба добавил, что шансы на успех в выборе стадиона высоки. Эту позицию также поддерживают городской совет Барселоны и правительство Каталонии. Власти активно работают над тем, чтобы оставаться в центре проекта 2030 года.

Финансовые гарантии для болельщиков

Наряду с вопросами чемпионата мира, Эскудеро затронул и внутренние дела клуба. В частности, были развеяны опасения о том, что огромные расходы на реконструкцию стадиона «Спотифай Камп Ноу» могут привести к росту цен на абонементы.

Вице-президент категорически опроверг эти слухи, успокоив болельщиков «сине-гранатовых». Он подчеркнул, что вопрос повышения цен на билеты никто не обсуждал, и его нет в повестке дня.

БарселонаКамп НоуЧМ 2030ФутболРеал Мадрид
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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