Моторола готовит новый складной смартфон с широким форматом

В то время как сегмент складных устройств на рынке смартфонов продолжает расширяться, компания Моторола старается не отставать от современных тенденций. Согласно данным иксбт.ком, бренд работает над новым складным телефоном с более широким соотношением сторон, и в сеть уже просочились его первые изображения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Рендеры, опубликованные изданием Android Хеадлинес, основаны на первых утечках, поэтому итоговое устройство, которое будет представлено в будущем, может немного отличаться по дизайну. Тем не менее, эти концептуальные изображения дают первое представление о том, как могут выглядеть будущие флагманские устройства компании.

Технические характеристики и габариты

Согласно источнику, устройство нового поколения будет оснащено увеличенным основным экраном с диагональю 6,92 дюйма. Также для удобства пользователей ожидается установка дополнительного внешнего дисплея диагональю 4,97 дюйма, что позволит полноценно использовать смартфон в закрытом состоянии.

Стали известны и более точные данные о размерах устройства. Согласно им, габариты в открытом (разложенном) состоянии составляют 149 × 110 × 5,8 мм. В сложенном виде толщина смартфона достигает 12,6 мм, а ширина и высота составляют 110 и 76 мм соответственно.

Дизайн и цветовая палитра

Модуль основной камеры на задней панели мобильного устройства включает два объектива. Моторола, как всегда, уделяя особое внимание гармонии дизайна и цвета, как ожидается, будет использовать палитру Пантоне в рамках своего традиционного партнерства.

По имеющимся данным, покупателям будет предложена возможность приобрести новую модель в цветах Пантоне Кориандер и Дарк Ботаникал Гарден, то есть в светло-коричневом и глубоком зеленом оттенках. Эти цвета придают внешнему виду устройства дополнительную привлекательность.

На данном этапе остается неизвестным, какими техническими характеристиками, включая процессор, будет обладать это новое устройство и сможет ли оно претендовать на полноценный флагманский уровень. Тем не менее, отраслевые наблюдатели ожидают, что Моторола официально объявит подробности об этой модели в будущем.