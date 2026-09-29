Хавьер Агирре рассказал о знаменитом эпизоде с Энтони Гордоном

·3·Спорт
Хавьер Агирре рассказал о знаменитом эпизоде с Энтони Гордоном

Новый главный тренер «Валенсии» Хавьер Агирре в шутливой форме вспомнил знаменитый инцидент с Энтони Гордоном во время чемпионата мира 2026 года и прояснил ситуацию. Как сообщает Goal.com, опытный специалист признал, что поддался эмоциям в тот момент, и подчеркнул, что это была лишь шутка, вызванная накалом игры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что в матче 1/8 финала мундиаля сборная Англии одержала победу со счетом 3:2. По ходу игры телекамеры запечатлели, как опытный тренер что-то крикнул вингеру, после чего обе стороны рассмеялись. Эта ситуация вызвала бурные обсуждения в футбольном сообществе и социальных сетях.

Встреча в чемпионате Испании

Хавьера Агирре, представленного СМИ в качестве главного тренера «Валенсии», спросили, как он встретится с футболистом, который теперь выступает за «Барселону» в рамках Ла Лиги. Тренер ответил на этот вопрос в своей манере, пошутив на пресс-конференции, прикрыв рот рукой.

«Я сделаю вот так», – сказал он, смеясь. Опытный специалист, ранее возглавлявший «Мальорку», назвал тот случай глупостью и продуктом моментального напряжения.

«Это было очень глупо. Случилось на фоне шума и лихорадки чемпионата мира, такие вещи случаются, и всё», – добавил Агирре. Он также отметил, что между ними нет никакой вражды и он готов тепло его принять.

Реакция футболиста

Энтони Гордон, перешедший летом из «Ньюкасл Юнайтед» в «Барселону», ранее также высказывался об этом инциденте, отметив, что воспринял это как добрую шутку. По словам вингера, на фоне напряженной борьбы это было просто частью игры.

«Я помню это. Это был просто забавный момент. Со всей интенсивностью и напряжением игры это превратилось в интересный эпизод. Я просто бежал вдоль бровки, так что это было похоже на своего рода комплимент с его стороны», – говорил Гордон.

Хавьер Агирре особо отметил, что футболист хорошо знает испанский язык, и добавил в шутку, что у них остались теплые воспоминания, и он даже подумывает попросить игрока оставить автограф на той самой фотографии, где запечатлен этот момент.

ВаленсияХавьер АгирреЭнтони ГордонЛа ЛигаБарселона
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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