Беременным женщинам разрешили выбирать кесарево сечение

·2·Узбекистан
Беременным женщинам разрешили выбирать кесарево сечение

В Узбекистане беременным женщинам предоставили возможность выбирать операцию кесарева сечения даже при отсутствии медицинских показаний. Теперь при принятии решения о проведении операции будет учитываться и желание женщины. Об этом сообщает Oblakouz.

Для этого сначала врач должен разъяснить женщине возможные риски и негативные последствия кесарева сечения. После этого берется добровольное согласие женщины.

Согласно зарегистрированному документу, для проведения операции кесарева сечения определен 31 медицинский показатель. Операция может проводиться экстренно, неотложно, в плановом или планово-экстренном порядке.

При этом отсутствие медицинских показаний не исключает возможность проведения операции кесарева сечения по собственному желанию женщины.

То есть, согласно новому порядку, кесарево сечение не ограничивается только медицинской необходимостью. Однако перед принятием такого решения женщине обязательно должны быть разъяснены возможные риски и последствия операции, а также получено ее добровольное согласие.

OblakouzУзбекистанкесарево сечениебеременные женщины
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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