Зебо Рахимова и Умид Эшонкулов награждены нагрудным знаком «О‘z kasbining fidoyisi» (видео)

Актриса и блогер Зебо Рахимова и ее коллега Умид Эшонкулов были награждены нагрудным знаком «O‘z kasbining fidoyisi» (Преданный своему делу). Они удостоились этого признания наряду с рядом деятелей искусства.

Зебо Рахимова сообщила об этой радостной новости на своей странице в Instagram. Актриса поделилась видео с церемонии и оставила к нему искренний комментарий.

«Сегодня нас с Умидом-ака наградили нагрудным знаком “O‘z kasbining fidoyisi”. Большое спасибо нашему государству за столь бесценное признание и, конечно же, нашим поддерживающим поклонникам. Я на седьмом небе от счастья, что нас отмечают в ряду таких выдающихся мастеров искусства. Люблю вас», — написала Зебо Рахимова.

Подписчики актрисы тепло встретили эту новость. Они поздравили Зебо Рахимову и Умида Эшонкулова с наградой, пожелав им успехов в творческой деятельности и новых достижений.