«В полгода я весил 20 кг» — Эльбек Иброхимов сбросил 100 кг без операции и удивил всех

Популярный фудблогер Эльбек Иброхимов, известный в социальных сетях под псевдонимом «Шум бола», стал гостем программы «Омон-омон» на телеканале «Менинг юртим». В ходе беседы он рассказал, как избавился от большого лишнего веса без операции и на какие аспекты питания обратил внимание.

«В полгода я весил более 20 кг»

— При рождении мой вес составлял более 5 кг. А в шесть месяцев я уже весил больше 20 кг. Врачи говорят, что мы добились нескольких значительных результатов, сами того не осознавая. В мире распространено мнение: «если ожирение генетическое, похудеть сложно». Хотя почти все мои родственники имеют лишний вес, мне удалось похудеть.

По его словам, многие люди, быстро сбросившие вес, вскоре снова его набирают. Однако он до сих пор сохраняет свой результат.

— Сейчас мой вес составляет 100 килограммов. Конечно, у меня еще есть небольшой лишний вес. Поэтому я продолжаю тренировки и поставил цель снизить вес до 70 кг, — сказал блогер.

Эльбек Иброхимов отметил, что трудности, возникшие из-за лишнего веса, побудили его принять серьезное решение.

— Также на меня повлияло то, что я видел людей, которые делали операции, а затем пытались показать, что похудели благодаря собственным усилиям. Я выбрал здоровый путь — спорт и упражнения. Доверив свою семью Аллаху, я отправился в Азербайджан в специальный тренировочный лагерь, — сказал он.

«Поддержка близких очень важна»

По мнению блогера, во время диеты человеку необходима и психологическая поддержка.

— Многие нервничают, потому что не могут есть любимую еду. Но любовь и внимание окружающих помогают преодолеть эти трудности. Во время тренировок я занимался спортом четыре часа без перерыва, сжигая 4000 килокалорий. При этом потребляемая пища не достигала даже 900 килокалорий. Этот режим длился шесть месяцев. Сейчас мне 36 лет, но показатели моего организма близки к показателям 29-летнего человека, — сказал он.

Каким было питание?

Эльбек Иброхимов подчеркивает, что дисциплина и порядок являются основой любого результата.

— При здоровом питании можно употреблять все продукты в меру. При строгой диете полностью исключаются хлеб, сахар и сладости. В этот период лучшим выбором считаются куриное мясо, рыба и продукты, богатые клетчаткой. Я до сих пор соблюдаю диету и ем мясо в основном в последний день недели, — сказал блогер.

По его словам, процесс похудения изменил не только его внешность, но и характер.

— Тренировки действительно воспитали меня. Когда мой вес снизился до 107 кг, я сильно скучал по семье и даже думал все бросить и уехать. Тренировки проходили в городах Баку и Москва. К счастью, среди 12 стран-участниц проекта Узбекистан занял первое место, — сказал Эльбек Иброхимов.