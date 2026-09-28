Жавохир Синдаров стал обладателем первой в истории награды ФИДЕ

·43·Спорт
Жавохир Синдаров стал обладателем первой в истории награды ФИДЕ

С завершением 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде пришла еще одна радостная новость для узбекских шахмат. Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров завоевал первую в истории премию ФИДЭ Экскелленке Авардс в номинации «Лучший шахматист».

Сама эта награда имеет особое значение. Дело в том, что премия ФИДЭ Экскелленке Авардс была учреждена впервые в 2026 году, и ее первые победители были награждены именно в Самарканде. Премия отмечает лучшие результаты в олимпийском цикле с сентября 2024 года по август 2026 года.

Синдаров стал первым в историческом списке

В номинации «Лучший шахматист» наряду с Жавохиром Синдаровым в качестве кандидатов были представлены ведущие представители мировых шахмат — Нодирбек Абдусатторов, Фабиано Каруана, Магнус Карлсен, Арджун Эригайси, Гукеш Доммараджу и другие гроссмейстеры.

В итоге победа досталась представителю Узбекистана.

Таким образом, Синдаров вошел в историю шахмат как первый победитель номинации «Лучший шахматист» в истории ФИДЭ Экскелленке Авардс.

Олимпиада в Самарканде — великий шахматный праздник

46-я Всемирная шахматная олимпиада проходила в Самарканде с 10 по 27 сентября. На церемонии закрытия флаг Олимпиады был передан хозяевам соревнований 2028 года — Объединенным Арабским Эмиратам, и тем самым была официально поставлена точка в исторических соревнованиях в Самарканде.

В рамках этого же турнира состоялась первая церемония вручения наград ФИДЭ Экскелленке Авардс.

Для узбекских шахмат это стало событием двойной значимости: Самарканд принял мировой шахматный форум, а Жавохир Синдаров завоевал первую награду «Лучший шахматист» на этой исторической церемонии.

Таким образом, Жавохир Синдаров вписал свое имя в число первых победителей не только Узбекистана, но и истории вновь созданной ФИДЭ Экскелленке Авардс.

Жавохир Синдаров46-я Всемирная шахматная олимпиадаFIDE Excellence AwardsСамарканд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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