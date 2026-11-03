Радостная новость от Муборак Абдуллаевой: фотографии «Marry me» в центре внимания

Актриса и блогер Муборак Абдуллаева сообщила, что дала согласие на замужество. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографии в тематике «Marry me» и подписала: «I said “YES”. Alhamdulillah».

Из этого поста стало понятно, что актриса ответила «да» молодому человеку, сделавшему ей предложение руки и сердца. Эта новость от Муборак Абдуллаевой вызвала радостную реакцию среди ее подписчиков. В комментариях многие поклонники поздравляют ее, желая счастья и семейного благополучия.