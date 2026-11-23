Новая песня певца Алишера Файза «У меня есть жена» в центре внимания поклонников! (видео)
Певец Алишер Файз представил поклонникам свою новую композицию. Артист исполнил песню под названием «У меня есть жена» (Xotinim bor) в передаче «Uxlamaysizmi» («Не спите»), чем привлек внимание зрителей.
Эта композиция, созданная в юмористическом ключе, подарила слушателям приподнятое настроение. Название и содержание песни весьма своеобразны: в ней через юмор обыгрываются семейные отношения, встречающиеся в повседневной жизни.
После выступления песня начала активно обсуждаться в социальных сетях. Поклонники Алишера Файза тепло отозвались о новой работе и выражают желание послушать ее полную версию.
На данный момент видеоклип на песню «У меня есть жена» еще не представлен. Поэтому фанаты с интересом ждут не только клип, но и гадают, какие образы и забавные сцены будут в нем отражены.
Некоторые поклонники в комментариях просят певца выпустить клип как можно скорее. Будет ли Алишер Файз снимать видео на эту песню, пока неизвестно.
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