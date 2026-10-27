Как настоящий динозавр: созданный в Китае робот поражает воображение! (видео)

·51·Мир
Как настоящий динозавр: созданный в Китае робот поражает воображение! (видео)

В Китае разрабатываются сверхреалистичные роботы, которые по своему внешнему виду и движениям напоминают настоящих динозавров. Их естественные движения, такие как моргание глаз и повороты головы, создают у зрителей впечатление, будто существа древности ожили.

В 2025 году китайская компания Добот представила модель робота, напоминающую пернатого динозавра Синосауроптерйкс, жившего около 130 миллионов лет назад. По данным компании, устройство способно ходить, имитировать дыхание, издавать низкие звуки и взаимодействовать с окружающими людьми.

При создании таких роботов используются технологии управления движением, сенсоры окружающей среды и искусственный интеллект. Некоторые модели могут чувствовать приближение людей, поворачивать голову или менять положение тела. Это отличает их от обычных механических игрушек.

Специалисты видят потенциал использования таких разработок в музеях, тематических парках и образовательных учреждениях. С помощью роботов дети и взрослые могут в более увлекательной форме познакомиться с предполагаемым обликом древних существ и научными данными о них.

Тем не менее, это не означает, что динозавры были воскрешены. Это механические устройства, созданные с помощью современной инженерии и робототехники.

КитайDobotробототехникаSinosauropteryx
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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