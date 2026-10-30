Звезде «Сказания о кумихо» Ли Дон Уку 44 года: почему актер до сих пор не создал семью?

·63·Культура
Звезде «Сказания о кумихо» Ли Дон Уку 44 года: почему актер до сих пор не создал семью?

Южнокорейскому актеру Ли Дон Уку, хорошо знакомому зрителям по сериалу «Сказание о кумихо», исполнилось 44 года. Несмотря на это, артист до сих пор не создал семью. В различных интервью он не скрывал, что привык жить один и что начинать новые отношения ему не так-то просто.

В 2023 году во время презентации фильма «Одинокие в Сеуле» актер поделился своими мыслями об одиночестве. По его словам, ему довольно комфортно быть одному, и хотя иногда он чувствует одиночество, он задумывается о том, чтобы с кем-то встретиться и построить отношения. Он даже в шутку отметил, что ему кажется, будто его способность любить постепенно угасает.

А в 2024 году Ли Дон Ук признался, что у него уже нет прежнего энтузиазма начинать отношения. По его мнению, для сближения нужно тратить время и силы, что сейчас кажется ему довольно сложным. Актер также сказал, что любит оставаться дома один и смотреть любимые фильмы или передачи.

Одними из известных публике отношений Ли Дон Ука был роман с певицей и актрисой Сюзи. Пара подтвердила, что встречается, в марте 2018 года. Однако их отношения продлились недолго: через четыре месяца стало известно об их расставании. Агентство Сюзи объяснило это плотным графиком обоих артистов и тем, что они не могли уделять друг другу достаточно времени.

Корейский актер Ли Дон Ук и актриса Сюзи изображены на отдельных кадрах.

Одним из близких друзей актера является еще одна знаменитая корейская звезда — Кон Ю. Они сблизились после совместных съемок в сериале «Гоблин» («Токкэби»). Артисты до сих пор поддерживают дружеские отношения и в свободное время даже ездят вместе на рыбалку.

Два корейских актера, Кон Ю и Ли Дон Ук, сидят в студийных креслах.
Ли Дон УкСюзиКон ЮГоблин
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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