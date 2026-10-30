Новый король мирового тенниса: Александр Зверев впервые поднялся на 1-ю строчку рейтинга ATP

·9·Спорт
Новый король мирового тенниса: Александр Зверев впервые поднялся на 1-ю строчку рейтинга ATP

В элите мирового тенниса сменился лидер. 29-летний немецкий теннисист Александр Зверев впервые в своей карьере поднялся на статус первой ракетки мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Зверев, занимавший до этого вторую строчку мирового рейтинга, набрал необходимые очки благодаря победе во втором круге престижного турнира АТП-500, проходящего в Вене (Австрия). После официального обновления еженедельного рейтинга ATP 2 ноября он будет официально зарегистрирован как теннисист №1 в мире.

Победа в Вене и путевка в четвертьфинал

В решающем матче на кортах столицы Австрии немецкий спортсмен продемонстрировал высокое мастерство:

  • Соперник и счет: В матче за выход в четвертьфинал Зверев встретился с 50-й ракеткой мира, нидерландцем Таллоном Грикспуром, и одержал уверенную победу в двух сетах — со счетом 6:4, 7:5;

  • Рейтинговые очки: Этот успех принес немецкому теннисисту недостающие очки для восхождения на трон ATP и вывел его в лидеры.

Вынужденная пауза Янника Синнера

Итальянец Янник Синнер, возглавлявший мировой рейтинг до этого момента, был вынужден уступить свое место:

  • Фактор травмы: Итальянский лидер объявил о досрочном завершении теннисного сезона 2026 года из-за серьезных проблем с коленями и болей;

  • Невозможность защитить очки: Из-за того, что Синнер не смог выйти на корт и участвовать в турнирах, его лидерская позиция перешла к Звереву, который демонстрировал стабильную игру на протяжении всего сезона.

Самый яркий сезон в карьере: триумф на «Ролан Гаррос» и УС Опен

2026 год стал для Александра Зверева годом настоящего прорыва и побед:

  • Первый шлем во Франции: Немецкий спортсмен впервые в своей карьере выиграл турнир серии «Большого шлема», став чемпионом «Ролан Гаррос» (Роланд Гаррос) на грунтовых кортах;

  • Вторая победа в Нью-Йорке: Всего три месяца спустя он проявил невероятную стойкость в финале УС Опен, завоевав второй в своей карьере титул «Большого шлема»;

  • Абсолютная вершина: Две крупные победы подряд и стабильная игра в течение года закономерно привели его на вершину мирового тенниса — к статусу первой ракетки мира.

Это историческое достижение Александра Зверева стало значимым событием для немецкого тенниса, и он занял достойное место в ряду немногих немецких игроков, которым удавалось возглавить мировой рейтинг со времен Бориса Беккера.

Александр Звереврейтинг ATPЯнник СиннерБольшой шлем
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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