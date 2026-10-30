Окровавленные лица и порванная одежда: подробности беспорядков в парламенте Армении (видео)

В Национальном собрании Армении политическая дискуссия вновь переросла в драку и массовые беспорядки. Ожесточенный конфликт, начавшийся между представителями правящей партии и оппозиции, не ограничился залом заседаний и, вопреки сопротивлению сотрудников службы безопасности, продолжился в коридорах парламента.

В результате потасовки у одного из депутатов был разбит нос, у другого порвана одежда, а заседание парламента было экстренно прервано.

Как начался спор?

Ситуация обострилась в начале утреннего пленарного заседания 29 октября 2026 года:

Участвующие стороны: В столкновении приняли участие депутаты от правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционной фракции «Сильная Армения»;

Причина разногласий: Во время выступления депутата Тарона Чахояна с трибуны началась словесная перепалка с представителями оппозиции, которая за считанные секунды переросла в открытое столкновение;

Действия вице-спикера: В разгар спора вице-спикер парламента Ваагн Алексанян вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, бросил стул в сторону оппозиционных депутатов.

Продолжение в коридоре и травмы

Несмотря на то, что сотрудники службы безопасности вмешались в происходящее и попытались разнять депутатов, беспорядки не прекратились:

Драка в коридоре: Депутаты, выведенные из зала заседаний, продолжили выяснять отношения и драться в коридоре здания;

Пострадавшие: В ходе драки у одного из депутатов был сломан нос, пошла кровь, а у другого народного избранника был порван официальный костюм;

Приостановка заседания: Поскольку взять ситуацию под контроль не удалось, президиум был вынужден временно приостановить очередное заседание парламента.

Подобное напряжение в политических кругах Армении и случаи применения физической силы в стенах парламента подвергаются резкой критике со стороны общественности и экспертов.