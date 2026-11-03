20-летний альпинист погиб при восхождении на Маттерхорн

На знаменитой горе Маттерхорн в Швейцарии во время восхождения погиб 20-летний альпинист. Трагедия произошла после того, как поступило сообщение о камнепаде рядом с его маршрутом. Близкие и друзья погибшего опознали его как Кирана Лайнера.

Киран попал в беду во вторник, 27 октября, вскоре после 6:00 утра, когда вместе со своим спутником поднимался на знаменитую вершину Альп.

По данным полиции кантона Вале, когда двое альпинистов двигались вверх по гребню Хёрнли на Маттерхорне, на высоте около 3500 метров рядом с ними произошел камнепад. Эта высота составляет около 11 500 футов.

После этого один из альпинистов потерял своего спутника из виду и немедленно сообщил в экстренные службы. Об этом сообщает издание Нид То Кнов.

Спасательной организацией кантона Вале к месту происшествия был направлен вертолет компании Air Зерматт. Вскоре спасатели обнаружили пропавшего альпиниста в горной местности, однако им оставалось лишь констатировать его смерть.

Семья и друзья Кирана публично подтвердили, что погибшим является именно он. Прокуратура кантона Вале начала расследование с целью установления обстоятельств падения молодого человека и причин трагедии.

Полиция подтвердила факт камнепада рядом с двумя альпинистами, однако пока не предоставила точной информации о том, стал ли этот инцидент непосредственной причиной гибели.

Сестра Кирана, Пресения Джастин Ньюман, описала его смерть как несчастный случай, произошедший в результате камнепада. Она рассказала о нем на странице сбора средств, организованного для репатриации тела погибшего в США.

По словам сестры, Киран жил в городе Остин, штат Техас. У него также были тесные связи с городом Пенсакола, штат Флорида. Семья назвала этот город местом, которое Киран считал своим домом.

Пресения вспомнила своего брата как сына для родителей, дядю и друга для других, а также как молодого человека, который увлекался скейтбордингом, гольфом и любил альпинизм.

«Жизнь Кирана была гораздо шире и содержательнее, чем обстоятельства его смерти. Он был молодым человеком, который любил приключения и природу, и эта любовь привела его в необычные и удивительные места мира.

Ему было всего 20 лет, впереди у него было еще много возможностей и вся жизнь. Очень трудно выразить словами боль от такой внезапной потери», — сказала сестра.

Лучший друг Кирана и его напарник по восхождению Эли Хокинс также подтвердил, что они вместе поднимались на Маттерхорн.

«Киран был моим лучшим другом, напарником по восхождениям и человеком, ставшим мне братом. Он был очень особенным человеком. Мы многое пережили вместе — и хорошие дни, и трудности. Эта потеря больнее всего, что мне приходилось переживать», — написал Эли.

Он заявил, что продолжит заниматься альпинизмом, чтобы вечно хранить память о друге.

«Я очень сильно его любил. В память о нем я буду продолжать с еще большей решимостью покорять горы и всегда буду хранить его в своем сердце», — добавил он.

В настоящее время собираются благотворительные средства для возвращения Кирана в США, а также покрытия расходов на похороны и церемонию прощания. Семья планирует провести мероприятия в память о нем в городах Остин и Пенсакола.

«Наше самое большое желание сейчас — вернуть Кирана домой, похоронить его и дать возможность всем, кто его любил, попрощаться с ним», — говорят члены семьи.