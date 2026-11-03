Королева под зонтом, а Карл ИИИ под дождем: курьезная ситуация на мероприятии

·71·Мир
Королева под зонтом, а Карл ИИИ под дождем: курьезная ситуация на мероприятии
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Король Великобритании Карл ИИИ оказался под неожиданным тропическим ливнем во время военного парада в честь годовщины независимости Антигуа и Барбуды.
  • В то время как королева Камилла успела укрыться под зонтом, монарх некоторое время остался без него и открыто выразил недовольство, требуя зонт у помощников.
  • Позже королю принесли зонт, и он с юмором отнесся к ситуации во время беседы с премьер-министром Гастоном Брауном.

Король Великобритании Карл ИИИ попал в неожиданную и неловкую ситуацию во время официального визита по странам Карибского бассейна. Во время торжественного военного парада, посвященного очередной годовщине независимости Антигуа и Барбуды, внезапно начавшийся сильный тропический ливень привел к тому, что британский монарх остался на открытом воздухе без зонта.

Осматривая строй военных на открытом стадионе, промокший до нитки король жестами потребовал у своих помощников принести зонт, открыто выражая свое недовольство.

Внезапный ливень на параде и жесты короля

Инцидент произошел на официальном праздничном мероприятии, проходившем на стадионе «Сэр Вивиан Ричардс» в городе Сент-Джонс:

  • Неожиданный тропический ливень: В то время как король Карл ИИИ в светло-желтом костюме шел по красной дорожке, осматривая военный строй, внезапно начался проливной дождь;

  • «Где зонт?»: В то время как королева Камилла успела укрыться, быстро открыв свой зонт, протокольная служба Карла ИИИ на некоторое время замешкалась. В результате монарх остался под дождем в одиночестве и, нервно жестикулируя, потребовал у помощников зонт;

  • Капли дождя на лице: На видеозаписях отчетливо видно, как 70-летний король с недовольным видом вытирает дождевую воду с лица, торопя сотрудников службы безопасности и протокола.

От неловкости к юмору: реакция короля

Инцидент быстро распространился в социальных сетях и вызвал множество обсуждений:

  • Оперативная помощь: Спустя некоторое время королю наконец принесли большой черный зонт, и он продолжил мероприятие в таком виде;

  • Самообладание и шутка: Когда ситуация нормализовалась, Карл ИИИ в беседе с премьер-министром Гастоном Брауном восстановил настроение, воспринял инцидент с юмором и посмеялся над тем, что «промок до нитки»;

  • Вирусный момент в интернете: Поскольку Карл ИИИ и ранее остро реагировал на протокольные оплошности (например, его эмоциональная реакция на протекающую ручку в 2022 году), нынешний «зонтичный скандал» также стал главным трендом в прессе.

Несмотря на график официального визита по Карибскому бассейну, неожиданный «подарок» природы и естественная эмоциональная реакция короля стали самой запоминающейся частью мероприятия.

Моменты, когда британский король Карл ИИИ остался под ливнем и выразил недовольство, требуя зонт, можно посмотреть ниже:

Карл IIIАнтигуа и БарбудаКоролевская семья Великобритании
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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