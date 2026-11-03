Амирхон Умаров женился: видео со свадьбы распространились в сети (видео)

·77·Культура
Амирхон Умаров женился: видео со свадьбы распространились в сети (видео)

Директор и основатель онлайн-телеканала «Makon», ведущий Амирхон Умаров ранее сообщал, что собирается создать семью. Вчера, 2 ноября, состоялось торжество по случаю его бракосочетания. Видеозаписи со свадьбы распространились в социальных сетях.

Как стало известно, Амирхон Умаров женился на девушке по имени Покиза. В опубликованных в соцсетях кадрах видно, что свадебное торжество прошло в приподнятом настроении и отличалось особой атмосферой.

Также сообщается, что на свадьбе присутствовали представители сферы искусства, а известные певцы радовали гостей своими выступлениями.

В комментариях в социальных сетях многие подписчики выражают свои добрые пожелания Амирхону Умарову и его супруге, желая молодой семье счастья и благополучия.

Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем Амирхону Умарову и Покизе семейного уюта, счастья и долгой совместной жизни.

Амирхон Умаровтелеканал MakonСвадебное торжество
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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