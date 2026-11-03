Казахстанские спортсмены, прибывшие на международный футбольный турнир в Ташкенте, отравились

Несколько юных футболистов из Казахстана, прибывших для участия в международном футбольном фестивале «До‘стлик Куп 2026» в Ташкенте, отравились в гостинице. Об этом сообщило информационное агентство «Казинформ».

По словам одной из матерей, приехавшей на соревнования вместе с ребенком, первые признаки отравления начали проявляться после завтрака 30 октября.

«В ночь на 31 октября у половины детей поднялась температура, началась диарея и рвота. За одну ночь слегло 11 человек. Мой сын тоже заболел: у него наблюдались температура и диарея. Позже такие же симптомы появились у детей из других команд», — говорит мать спортсмена Гульнур.

По ее словам, 1 ноября многие юные футболисты не смогли принять участие в финальных матчах из-за плохого самочувствия. Родители предполагают, что причиной отравления могла стать еда в отеле. Там был организован завтрак по системе «шведский стол», где участникам предлагали яйца, сосиски и другие блюда.

Министерство иностранных дел Казахстана также выразило официальную позицию по поводу ситуации.

«МИД Казахстана известно об инциденте, связанном с внезапным ухудшением здоровья ряда участников международного футбольного фестиваля «До‘стлик Куп 2026» в Ташкенте. Все граждане Казахстана, нуждающиеся в медицинской помощи, госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Республики Узбекистан, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что казахстанские дипломаты поддерживают постоянную связь с близкими пострадавших и медицинскими учреждениями, а ситуация находится на постоянном контроле.

Как сообщила мать одного из футболистов, для участников, чье состояние здоровья стабильно, вместо ранее запланированной поездки на поезде организуется возвращение в Казахстан самолетом. Некоторые семьи пока остаются в Ташкенте из-за состояния детей и по другим причинам.