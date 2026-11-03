Казахстанские спортсмены, прибывшие на международный футбольный турнир в Ташкенте, отравились

·93·Спорт
Казахстанские спортсмены, прибывшие на международный футбольный турнир в Ташкенте, отравились
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Юные футболисты из Казахстана, прибывшие на международный футбольный фестиваль «До‘стлик Куп 2026» в Ташкенте, отравились в гостинице и нуждаются в медицинской помощи.
  • Из-за симптомов отравления, начавшихся после завтрака 30 октября, многие спортсмены не смогли принять участие в финальных матчах 1 ноября.
  • Родители предполагают, что причиной ситуации могли стать блюда, поданные в отеле по системе «шведский стол».

Несколько юных футболистов из Казахстана, прибывших для участия в международном футбольном фестивале «До‘стлик Куп 2026» в Ташкенте, отравились в гостинице. Об этом сообщило информационное агентство «Казинформ».

По словам одной из матерей, приехавшей на соревнования вместе с ребенком, первые признаки отравления начали проявляться после завтрака 30 октября.

«В ночь на 31 октября у половины детей поднялась температура, началась диарея и рвота. За одну ночь слегло 11 человек. Мой сын тоже заболел: у него наблюдались температура и диарея. Позже такие же симптомы появились у детей из других команд», — говорит мать спортсмена Гульнур.

По ее словам, 1 ноября многие юные футболисты не смогли принять участие в финальных матчах из-за плохого самочувствия. Родители предполагают, что причиной отравления могла стать еда в отеле. Там был организован завтрак по системе «шведский стол», где участникам предлагали яйца, сосиски и другие блюда.

Министерство иностранных дел Казахстана также выразило официальную позицию по поводу ситуации.

«МИД Казахстана известно об инциденте, связанном с внезапным ухудшением здоровья ряда участников международного футбольного фестиваля «До‘стлик Куп 2026» в Ташкенте. Все граждане Казахстана, нуждающиеся в медицинской помощи, госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Республики Узбекистан, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что казахстанские дипломаты поддерживают постоянную связь с близкими пострадавших и медицинскими учреждениями, а ситуация находится на постоянном контроле.

Как сообщила мать одного из футболистов, для участников, чье состояние здоровья стабильно, вместо ранее запланированной поездки на поезде организуется возвращение в Казахстан самолетом. Некоторые семьи пока остаются в Ташкенте из-за состояния детей и по другим причинам.

Do‘stlik Cup 2026ТашкентМИД Казахстанапищевое отравление
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Хорезме погибли 4 человека из одной семьи: причина — салат?В Хорезме погибли 4 человека из одной семьи: причина — салат?22 октября 10:20Важные встречи Узбекистана на международной спортивной арене в Айти-НагоеВажные встречи Узбекистана на международной спортивной арене в Айти-Нагое26 сентября 17:47«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове22 сентября 00:56Что сказал Криштиану Роналду, не приехавший в Ташкент, о крупной победе «Ан-Насра»?Что сказал Криштиану Роналду, не приехавший в Ташкент, о крупной победе «Ан-Насра»?Сегодня 07:18Афруза Хамдамова в сильнейшей десятке: Асаубаева лидирует в гонкеАфруза Хамдамова в сильнейшей десятке: Асаубаева лидирует в гонке5 августа 19:30Узбекистан завоевал 70 медалей: сколько получат спортсмены?Узбекистан завоевал 70 медалей: сколько получат спортсмены?6 октября 21:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»